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Posted Вчера, 12:12

Published Вчера, 12:12

Modified Вчера, 12:14

Updated Вчера, 12:14

Макака Ляля

Ляли больше нет: в белгородском зоопарке скончалась пожилая макака

26 октября 2023, 12:12
Фото: группа ВК "Белгородский зоопарк"
Макака Ляля

В Белгороде в зоопарке умерла обезьяна

Макака по имени Ляля жила в зоопарке Белгородской области на протяжении 30 лет и находилась на особой диете из-за проблем с пищеварением. О том, какую жизнь прожила обезьяна, рассказали сотрудники зоопарка.
Сюжет
Зоопарк

В белгородском зоопарке скончалась макака Ляля. Сотрудники зоопарка отметили, что обезьяна была спокойной и послушной, любила общаться с посетителями и гримасничать. Особую любовь Ляля питала к телефонам с камерой.

Известно, что макаку 30 лет назад нашли сотрудники таможни: она была заперта в тесном ящике. Тогда же она сломала себе один из пальцев. Спасённую обезьяну передали в белгородский зоопарк, где она быстро освоилась и получила имя Ляля.

Сотрудники зоопарка сообщили, что у макаки за последние дни не ухудшался аппетит, но зато были давние проблемы с пищеварением, из-за которых Ляле приходилось сидеть на специальной диете. В её рацион входили каши, рыба, нежирный творог, овощи и фрукты. Тем не менее, некоторым посетителям зоопарка время от времени удавалось передавать обезьяне какой-нибудь запрещённый продукт.

Но, как бы больно ни было сейчас, главное, что наша Ляля прожила долгую, сытую и, надеемся, счастливую жизнь в семье белгородского зоопарка.
Отметили в группе зоопарка

В конце мая зоопарк прощался с ещё одним долгожителем: из жизни ушёл 23-летний самец рыси по кличке Баюн.

Макака Ляля
Видео: группа ВК "Белгородский зоопарк"
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