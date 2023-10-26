Ляли больше нет: в белгородском зоопарке скончалась пожилая макака

Сотрудники зоопарка сообщили, что у макаки за последние дни не ухудшался аппетит, но зато были давние проблемы с пищеварением, из-за которых Ляле приходилось сидеть на специальной диете. В её рацион входили каши, рыба, нежирный творог, овощи и фрукты. Тем не менее, некоторым посетителям зоопарка время от времени удавалось передавать обезьяне какой-нибудь запрещённый продукт.