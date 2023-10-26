Ляли больше нет: в белгородском зоопарке скончалась пожилая макака

Posted Вчера, 12:12
Published Вчера, 12:12
Modified Вчера, 12:14
Updated Вчера, 12:14
В белгородском зоопарке скончалась макака Ляля. Сотрудники зоопарка отметили, что обезьяна была спокойной и послушной, любила общаться с посетителями и гримасничать. Особую любовь Ляля питала к телефонам с камерой.
Известно, что макаку 30 лет назад нашли сотрудники таможни: она была заперта в тесном ящике. Тогда же она сломала себе один из пальцев. Спасённую обезьяну передали в белгородский зоопарк, где она быстро освоилась и получила имя Ляля.
Сотрудники зоопарка сообщили, что у макаки за последние дни не ухудшался аппетит, но зато были давние проблемы с пищеварением, из-за которых Ляле приходилось сидеть на специальной диете. В её рацион входили каши, рыба, нежирный творог, овощи и фрукты. Тем не менее, некоторым посетителям зоопарка время от времени удавалось передавать обезьяне какой-нибудь запрещённый продукт.
Но, как бы больно ни было сейчас, главное, что наша Ляля прожила долгую, сытую и, надеемся, счастливую жизнь в семье белгородского зоопарка.
Отметили в группе зоопарка
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