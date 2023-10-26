Керамогранит 60×120 см: красивый интерьер с самым популярным материалом

Posted Вчера, 06:34
Published Вчера, 06:34
Modified Вчера, 06:43
Updated Вчера, 06:43
Специалисты всего мира уже оценили практические и эстетические плюсы этого великолепного формата, поэтому его востребованность растет ежедневно.
Формат — полноценный элемент интерьерного дизайна, с помощью которого дизайнерам удается подчеркнуть красоту пространства и усилить выразительность облицовки. Одним из самых выгодных в этом отношении вариантов выступает керамогранитная плитка классической прямоугольной формы с размерами 60×120 см, с помощью которой обеспечивается:
Такой керамогранит в подавляющем большинстве случаев создается по технологии ректификации и имеет идеально ровный срез и калибровку, а потому при отделке выглядит как эффектная монолитная поверхность с минимальным количеством и размером швов.
В условиях стандартных застроек керамогранит 60×120 см можно назвать идеальным решением: его легко использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной проекции, одинаково хорошо он подходит и для напольной, и для настенной облицовки.
Буквально нескольких таких элементов достаточно, чтобы получить роскошную однородную отделку. При необходимости такой формат легко стыкуется с плиткой других размеров и кратен еще одной популярной вариации отделки — 60×60 см.
Минимизация швов позволяет акцентировать внимание на красоте паттерна и привлекательности дизайна. Любая имитация натурального материала выглядит реалистичнее, узор богаче, а цвет ярче.
Современные технологии обеспечивают дизайнерам полную свободу самовыражения, благодаря чему покупатели получают доступ к самым невероятным по красоте и стилю материалам. Среди наиболее востребованных и актуальных коллекций в формате 60×120 см стоит обратить внимание на:
Производители предлагают широчайших ассортимент модных коллекций, таким образом, используя керамогранит с размерами 60×120 см, можно получить гармоничную картину как в жилом пространстве, так и в коммерческих помещениях.