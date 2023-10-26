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Posted Вчера, 06:34

Published Вчера, 06:34

Modified Вчера, 06:43

Updated Вчера, 06:43

Керамогранит 60×120 см: красивый интерьер с самым популярным материалом

Керамогранит 60×120 см: красивый интерьер с самым популярным материалом

26 октября 2023, 06:34
Фото: pxhere.com
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Современным производителям удается создавать без преувеличения самые разнообразные варианты плитки и одним из самых актуальных считается керамогранит 60×120 см.

Специалисты всего мира уже оценили практические и эстетические плюсы этого великолепного формата, поэтому его востребованность растет ежедневно.

Достоинства и причины популярности керамогранита 60×120

Фото: planetaplitki.ru

Формат — полноценный элемент интерьерного дизайна, с помощью которого дизайнерам удается подчеркнуть красоту пространства и усилить выразительность облицовки. Одним из самых выгодных в этом отношении вариантов выступает керамогранитная плитка классической прямоугольной формы с размерами 60×120 см, с помощью которой обеспечивается:

  • Эффект бесшовной укладки

Такой керамогранит в подавляющем большинстве случаев создается по технологии ректификации и имеет идеально ровный срез и калибровку, а потому при отделке выглядит как эффектная монолитная поверхность с минимальным количеством и размером швов.

  • Оптимальное соотношение сторон

В условиях стандартных застроек керамогранит 60×120 см можно назвать идеальным решением: его легко использовать как в вертикальной, так и в горизонтальной проекции, одинаково хорошо он подходит и для напольной, и для настенной облицовки.

  • Быстрая укладка и удобный расчет

Буквально нескольких таких элементов достаточно, чтобы получить роскошную однородную отделку. При необходимости такой формат легко стыкуется с плиткой других размеров и кратен еще одной популярной вариации отделки — 60×60 см.

  • Выразительность интерьера

Минимизация швов позволяет акцентировать внимание на красоте паттерна и привлекательности дизайна. Любая имитация натурального материала выглядит реалистичнее, узор богаче, а цвет ярче.

Стильные коллекции крупноформатного керамогранита 60×120

Современные технологии обеспечивают дизайнерам полную свободу самовыражения, благодаря чему покупатели получают доступ к самым невероятным по красоте и стилю материалам. Среди наиболее востребованных и актуальных коллекций в формате 60×120 см стоит обратить внимание на:

  1. Имитации любого природного камня -
    Реалистично будет выглядеть классическая белая, роскошная черная и редкая разноцветная плитка под мрамор, вариации на темы оникса, песчаника, травертина и других натуральных пород, а также дизайнерские варианты фантазийных каменных плит, которые в таком исполнении выглядят еще более реалистично и дорого и создают отличную базу для премиального интерьера.
  2. Керамогранит под бетон разных оттенков
    Который, на первый взгляд, не отличим от настоящих бетонных плит, а значит позволяет добиваться в пространстве необходимой атмосферы динамичности и индустриальной лаконичности.
  3. Коллекции, имитирующие металлические пластины.
    Важно отметить, что в том случае можно воспользоваться имитациями любых металлов и сплавов, а также керамогранитом с состаренным эффектом и разнообразными потертостями, патиной или оксидированием.
  4. Любые растительные и анималистические принты. В крупноформатном исполнении изображения тропических листьев, нежных полевых букетов, акварельных цветов или миксы с райскими птицами не вызывают диссонанса, благодаря отсутствию видимых швов, и выглядят еще более стильными и продуманными.
  5. Терраццо. Традиционная техника цементной мозаики в формате 60×120 см больше всего похожа на аутентичную отделку, поэтому визуально привлекательнее мелкоформатных линеек.

Производители предлагают широчайших ассортимент модных коллекций, таким образом, используя керамогранит с размерами 60×120 см, можно получить гармоничную картину как в жилом пространстве, так и в коммерческих помещениях.

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