Каток на Соборной площади в Белгороде может стать платным

Posted Вчера, 02:48
Published Вчера, 02:48
Modified Вчера, 02:50
Updated Вчера, 02:50
В прошлом году на Соборной площади не стали ставить каток к новогодним праздникам. Его элементы хранились на базе Белгорблагоустройства в ангаре. Теперь конструкцию вновь планируют собрать и, по словам гендиректора УБГБ Евгения Жигалова, визуально и технически в катке ничего не поменяется — отремонтируют лишь некоторые детали, которым это потребуется.
Однако кое-что всё же поменяется — вход на каток может стать платным. Ранее со своими коньками туда можно было пройти бесплатно либо взять в прокат за деньги. Сейчас за сам вход тоже придётся заплатить. По словам заместителя мэра Сергея Андреева, это символическая плата за бронирование места.
«Поскольку были ситуации, когда группа людей бронировала половину катка и не приходила, а другие желающие не могли на него попасть. Платный вход поможет стимулировать относиться к бронированию ответственно»
Сергей Андреев, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию
Сейчас платный вход есть на Есенинском катке и на ледовых дорожках в Центральном парке им. Ленина, стоит он 50 рублей. Именно столько, по словам заместителя мэра, возможно и будет стоить вход на каток на Соборной площади.
Напомним, завершить монтажные работы и ввести каток в эксплуатацию планируют 15 декабря.