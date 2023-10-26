Каток на Соборной площади в Белгороде может стать платным

Однако кое-что всё же поменяется — вход на каток может стать платным. Ранее со своими коньками туда можно было пройти бесплатно либо взять в прокат за деньги. Сейчас за сам вход тоже придётся заплатить. По словам заместителя мэра Сергея Андреева, это символическая плата за бронирование места.