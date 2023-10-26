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Posted Вчера, 02:48

Published Вчера, 02:48

Modified Вчера, 02:50

Updated Вчера, 02:50

Коньки

Каток на Соборной площади в Белгороде может стать платным

26 октября 2023, 02:48
Фото: 1MI
Коньки
В областном центре начались работы по монтажу катка на Соборной площади. В прошлом году его не устанавливали, а в этом вход на каток может стать платным. Раньше белгородцам нужно было платить только за прокат коньков.

В прошлом году на Соборной площади не стали ставить каток к новогодним праздникам. Его элементы хранились на базе Белгорблагоустройства в ангаре. Теперь конструкцию вновь планируют собрать и, по словам гендиректора УБГБ Евгения Жигалова, визуально и технически в катке ничего не поменяется — отремонтируют лишь некоторые детали, которым это потребуется.

Однако кое-что всё же поменяется — вход на каток может стать платным. Ранее со своими коньками туда можно было пройти бесплатно либо взять в прокат за деньги. Сейчас за сам вход тоже придётся заплатить. По словам заместителя мэра Сергея Андреева, это символическая плата за бронирование места.

«Поскольку были ситуации, когда группа людей бронировала половину катка и не приходила, а другие желающие не могли на него попасть. Платный вход поможет стимулировать относиться к бронированию ответственно»
Сергей Андреев, заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию

Сейчас платный вход есть на Есенинском катке и на ледовых дорожках в Центральном парке им. Ленина, стоит он 50 рублей. Именно столько, по словам заместителя мэра, возможно и будет стоить вход на каток на Соборной площади.

Напомним, завершить монтажные работы и ввести каток в эксплуатацию планируют 15 декабря.

Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца
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#Соборная площадь#Каток#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Платный вход#Прокат коньков
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