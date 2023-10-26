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Posted Вчера, 12:19

Published Вчера, 12:19

Modified Вчера, 12:21

Updated Вчера, 12:21

Психиатр поделился советами, которые увеличат привлекательность белгородцев

Какие семь трюков позволят выглядеть привлекательнее для окружающих?

26 октября 2023, 12:19
Фото: Midjourney

Психиатр поделился советами, которые увеличат привлекательность белгородцев

Как стать привлекательнее для других людей? Многих белгородцев волнует то, какое мнение о них складывается у окружающих. Дать ответ на вопрос решил психиатр: Левон Русаков рассказал порталу «МедикФорум», с помощью каких трюков можно произвести хорошее впечатление на других людей.

Врач-психиатр уверен, что увеличить привлекательность человека могут невербальные сигналы. Например, прямая осанка, которая автоматически делает человека более уверенным и открытым. Не последнюю роль играет и зрительный контакт в разговоре с собеседником: этим белгородцы продемонстрируют уважение и внимательное отношение к другому человеку.

Чтобы стать чуть более жизнерадостным и снизить уровень напряжения, стоит выдвинуть грудь вперёд и сесть прямо. При этом совсем не нужно скрещивать руки на груди, будто вы от чего-то защищаетесь. Лучше опустить их в карманы брюк или оставить опущенными вдоль тела.

Не стоит забывать и об улыбке: именно это станет сигналом о вашем дружелюбном намерении по отношению к другим людям. Кроме этого, при встрече или знакомстве нужно уметь правильно пожимать руки: нужно смотреть в глаза и слегка пожимать руку.

Как трюки с зеркалом и недоминантной рукой помогут белгородцам похудеть?
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#Совет#Привлекательность#Белгород#Психиатр#Александра Склярова
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