Какие семь трюков позволят выглядеть привлекательнее для окружающих?

Posted Вчера, 12:19
Published Вчера, 12:19
Modified Вчера, 12:21
Updated Вчера, 12:21
Врач-психиатр уверен, что увеличить привлекательность человека могут невербальные сигналы. Например, прямая осанка, которая автоматически делает человека более уверенным и открытым. Не последнюю роль играет и зрительный контакт в разговоре с собеседником: этим белгородцы продемонстрируют уважение и внимательное отношение к другому человеку.
Чтобы стать чуть более жизнерадостным и снизить уровень напряжения, стоит выдвинуть грудь вперёд и сесть прямо. При этом совсем не нужно скрещивать руки на груди, будто вы от чего-то защищаетесь. Лучше опустить их в карманы брюк или оставить опущенными вдоль тела.
Не стоит забывать и об улыбке: именно это станет сигналом о вашем дружелюбном намерении по отношению к другим людям. Кроме этого, при встрече или знакомстве нужно уметь правильно пожимать руки: нужно смотреть в глаза и слегка пожимать руку.