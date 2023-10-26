Какие семь трюков позволят выглядеть привлекательнее для окружающих?

Чтобы стать чуть более жизнерадостным и снизить уровень напряжения, стоит выдвинуть грудь вперёд и сесть прямо. При этом совсем не нужно скрещивать руки на груди, будто вы от чего-то защищаетесь. Лучше опустить их в карманы брюк или оставить опущенными вдоль тела.