Из-за нерабочей котельной в Шебекино отопления нет в доме культуры и бассейне

Posted Вчера, 14:41
Published Вчера, 14:41
Modified Вчера, 14:43
Updated Вчера, 14:43
По данным чиновника, в Белгородской области завершена работа по подготовке объектов энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона к работе в осенне-зимних условиях. Всего на подготовку к отопительному периоду направили более 1 млрд рублей. Средства освоили на 100%.
Общий процент готовности объектов теплоэнергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства области составляет 99%.
Данный показатель является одним из лучших в РФ, что было отмечено на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера.
Сергей Довгалюк
При этом на сегодняшний день по теплоэнергетическому комплексу продолжается работа по восстановлению котельной установки №5 в Шебекино, которая отапливает Центр культурного развития и бассейн.
Хочу отметить, что в связи с оперативной обстановкой в данный момент объекты не функционируют, в связи с чем у нас есть возможность восстановить котельную. На сегодняшний день проводятся закупочные процедуры по приобретению оборудования. Планируемая дата завершения работ — декабрь текущего года.
Сергей Довгалюк
Чиновник добавил, что работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, энергоснабжения и газоснабжения завершили в полном объёме.