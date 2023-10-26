Из-за нерабочей котельной в Шебекино отопления нет в доме культуры и бассейне

По данным чиновника, в Белгородской области завершена работа по подготовке объектов энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона к работе в осенне-зимних условиях. Всего на подготовку к отопительному периоду направили более 1 млрд рублей. Средства освоили на 100%.