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Posted Вчера, 14:41

Published Вчера, 14:41

Modified Вчера, 14:43

Updated Вчера, 14:43

Из-за нерабочей котельной в Шебекино отопления нет в доме культуры и бассейне

Из-за нерабочей котельной в Шебекино отопления нет в доме культуры и бассейне

26 октября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Восстановить объект должны в декабре текущего года. Об этом сообщил заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.

По данным чиновника, в Белгородской области завершена работа по подготовке объектов энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона к работе в осенне-зимних условиях. Всего на подготовку к отопительному периоду направили более 1 млрд рублей. Средства освоили на 100%.

Общий процент готовности объектов теплоэнергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства области составляет 99%.

Данный показатель является одним из лучших в РФ, что было отмечено на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера.
Сергей Довгалюк

При этом на сегодняшний день по теплоэнергетическому комплексу продолжается работа по восстановлению котельной установки №5 в Шебекино, которая отапливает Центр культурного развития и бассейн.

Хочу отметить, что в связи с оперативной обстановкой в данный момент объекты не функционируют, в связи с чем у нас есть возможность восстановить котельную. На сегодняшний день проводятся закупочные процедуры по приобретению оборудования. Планируемая дата завершения работ — декабрь текущего года.
Сергей Довгалюк

Чиновник добавил, что работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, энергоснабжения и газоснабжения завершили в полном объёме.

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#Белгородская область#Шебекино#Отопление#Социальная сфера#Жилищно-коммунальное хозяйство#Энергоснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Энергетический комплекс
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