Горы, Сочи, а может Мурманск? Куда стоит поехать на Новый год

Кабардино-Балкария тоже станет отличным местом, где можно отдохнуть в этот период. В зимний период в в Приэльбрусье хватает снега, поэтому каждый год на рождественские каникулы сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Однако тем, кто не хочет кататься на лыжах, будет чем заняться, например, подняться по канатной дороге и поехать на конную прогулку по заснеженному лесу. Отправиться в ещё один горнолыжный курорт можно и в Карачево-Черкессии.