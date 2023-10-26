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Posted Вчера, 12:11

Published Вчера, 12:11

Modified Вчера, 12:13

Updated Вчера, 12:13

Горы, Сочи, а может Мурманск? Куда стоит поехать на Новый год

Горы, Сочи, а может Мурманск? Куда стоит поехать на Новый год

26 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Названы места, куда жители и гости России могут отправиться во время новогодних праздников. Поехать можно как на юг, так и север и даже на Сахалин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды».

Назван топ-10 мест, куда россияне и гости страны могут отправиться на новогодние праздники. Поехать можно абсолютно в разные места — на юг, в горы, на север и даже на Сахалин.

На Новый год стоит отправиться в Сочи. Дело в том, что море — не единственное место отдыха. Зимний сезон в «Красной Поляне» длится с декабря по июнь, поэтому можно взять с собой лыжи или сноуборд. Покататься также можно не только на «Красной Поляне», но и «Розе Хутор», «Газпроме».

Кабардино-Балкария тоже станет отличным местом, где можно отдохнуть в этот период. В зимний период в в Приэльбрусье хватает снега, поэтому каждый год на рождественские каникулы сюда приезжают любители горнолыжного спорта. Однако тем, кто не хочет кататься на лыжах, будет чем заняться, например, подняться по канатной дороге и поехать на конную прогулку по заснеженному лесу. Отправиться в ещё один горнолыжный курорт можно и в Карачево-Черкессии.

Покататься на лыжах россияне смогут не только на Кавказе. В Кемеровской области расположилась Горная Шория, которую называют Сибирской Швейцарией.

Отправиться стоит в Мурманскую область на Кольский полуостров. Там в зимний период удастся полюбоваться северным сиянием. Посетить зимой можно и Крым — на Ай-Петри есть немало турбаз. Встретить Новый год удастся в уютном деревянном домике.

Горы Южного Урала у отдыхающих также набирают популярность. В Башкирии, например, спортивно-оздоровительных комплекс Абзаково, работающий круглый год. Отдохнуть стоит на Алтае — туристы едут туда загадывать желания и любоваться видами гор, озёр и рек.

На Сахалине среди любителей лыж и сноубордов популярен спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Для любителей пройтись пешком организованы семь экологических троп разного уровня сложности. А ещё отдохнуть можно в Красноярском крае — в природный парк Ергаки, живописный уголок Западного Саяна. Там тоже можно покататься на лыжах и сноубордов, но туда гости, в основном, приезжают для занятий фрирайдом.

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#Новый год#Туристы#Россия#Курорты#Сноуборд#Лыжи#Наталья Корявых
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