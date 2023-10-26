Гладков наградил белгородских студентов-педагогов

Posted Вчера, 08:19
Published Вчера, 08:19
Modified Вчера, 08:21
Updated Вчера, 08:21
Губернатор Вячеслав Гладков вручил стипендии лучшим студентам-педагогам. Ежемесячно стипендиаты будут получать по 5 тыс. рублей. Их наставникам выплатят единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей.
В число студентов, получивших стипендии, вошли молодые люди, которые проявили себя на педагогической практике. Речь о тех, кто получил гранты, стали победителями и призёрами профильных конкурсов, активно участвовали в конференциях и семинарах всероссийского и международного уровней. Как отметил глава региона, образование для Белгородской области имеет первостепенное значение, поскольку является залогом динамичного развития.
Без профессионального человека невозможно движение вперёд, а у нас с вами впереди прекрасное будущее и много важных планов. Поэтому мы создаём современное образовательное пространство, хотим, чтобы наше образование было одним из лучших в стране.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам Гладкова, в регионе строят и ремонтируют образовательные организации, оснащают их новым оборудованием. Также наблюдают за инновационными решениями и адаптируют их. В частности, Белгородская область стала тем регионом РФ, где впервые ввели непрерывное IT-образование в школах.
Кроме того, в области развивают креативное мышление у учащихся. Также увеличили норматив финансирования в школах.
Для чего всё это делаем? Чтобы наша молодёжь, начиная с первых лет своей жизни, могла развиваться, обучаться будущей профессии и становиться готовыми специалистами.
Вячеслав Гладков