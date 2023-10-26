Гладков наградил белгородских студентов-педагогов

В число студентов, получивших стипендии, вошли молодые люди, которые проявили себя на педагогической практике. Речь о тех, кто получил гранты, стали победителями и призёрами профильных конкурсов, активно участвовали в конференциях и семинарах всероссийского и международного уровней. Как отметил глава региона, образование для Белгородской области имеет первостепенное значение, поскольку является залогом динамичного развития.