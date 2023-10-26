Гладков: Белгородская область заняла 5-е место по количеству объектов водоснабжения

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в Белгородской области в 2019 году построили водопроводную насосную станцию 3-го подъёма Северной зоны по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Также крупными объектами стали сети и сооружения водоснабжения в Журавлёвке и Малиновке, построенные в 2021 году, неплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения в Стрелецком-73 Белгородского района в 2022 году, водозаборная скважина, сети водоснабжения, водонапорная башня в селе Береговое-Первое в 2022 году. Кроме того, в 2022 году построили первую очередь сетей водоснабжения в Стрелецком-81.