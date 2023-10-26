Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:29

Published Вчера, 09:29

Modified Вчера, 09:31

Updated Вчера, 09:31

Белгородская область вошла в топ-5 регионов по реализации проекта «Чистая вода»

Гладков: Белгородская область заняла 5-е место по количеству объектов водоснабжения

26 октября 2023, 09:29
Фото: 1MI

Белгородская область вошла в топ-5 регионов по реализации проекта «Чистая вода»

Минстрой РФ подвёл итоги реализации проекта «Чистая вода». Белгородская область вошла в топ-5 в соответствующем рейтинге. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Вода

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о реализации проекта «Чистая вода». Минстрой РФ подвёл итоги реализации проекта за последние годы.

Белгородская область вошла в пятёрку лучших. Как отметил Гладков, регион занял пятое место в рейтинге министерства по количеству объектов водоснабжения и водоотведения.

Мы действительно стараемся участвовать во всех федеральных проектах, мы огромное количество денег выделяем из областного бюджета, потому что понимаем: есть запросы жителей области, то есть ваши, дорогие друзья, очень большие. Многое сделали, но ещё больше предстоит сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В рамках реализации проекта «Чистая вода» в Белгородской области в 2019 году построили водопроводную насосную станцию 3-го подъёма Северной зоны по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Также крупными объектами стали сети и сооружения водоснабжения в Журавлёвке и Малиновке, построенные в 2021 году, неплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения в Стрелецком-73 Белгородского района в 2022 году, водозаборная скважина, сети водоснабжения, водонапорная башня в селе Береговое-Первое в 2022 году. Кроме того, в 2022 году построили первую очередь сетей водоснабжения в Стрелецком-81.

Также восемь мероприятий по проекту в регионе реализуются в 2023 году. В микрорайоне Престижный построят 1220 метров водопроводных сетей, четыре резервуара чистой воды и пробурят семь скважин. В микрорайоне Успешный проложат более 260 метров трубопровода, в микрорайоне Тополёк — порядка 12 км, Новодубовском — 2560 метров, в Княжеском — 6 971,5 метра, в Лесном — более 8,5 км.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе водонапорную башню, построенную ещё в 80-х годах прошлого века, заменили на новую. Объект водоснабжения появился в селе Сухосолотино Ивнянского района. Износ старой башни был полным. В связи с этим Вячеслав Гладков поручил построить новую водонапорную башню.

Напомним, в августе глава региона проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом. Благодаря строительству качественную питьевую воду получат порядка 10 тысяч человек.

Новую водонапорную башню построили в белгородском селе взамен появившейся ещё в 80-х
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под БелгородомВ трёх районах Белгородской области построят и отремонтируют объекты водоснабженияНа вопросы водоснабжения в Белгородской области потратили 533 млн рублей
#Белгородская область#Вода#Водоснабжение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Минстрой РФ#Хорошие новости#Проект «Чистая вода»
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40