Гладков: Белгородская область заняла 5-е место по количеству объектов водоснабжения

Posted Вчера, 09:29
Published Вчера, 09:29
Modified Вчера, 09:31
Updated Вчера, 09:31
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о реализации проекта «Чистая вода». Минстрой РФ подвёл итоги реализации проекта за последние годы.
Белгородская область вошла в пятёрку лучших. Как отметил Гладков, регион занял пятое место в рейтинге министерства по количеству объектов водоснабжения и водоотведения.
Мы действительно стараемся участвовать во всех федеральных проектах, мы огромное количество денег выделяем из областного бюджета, потому что понимаем: есть запросы жителей области, то есть ваши, дорогие друзья, очень большие. Многое сделали, но ещё больше предстоит сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В рамках реализации проекта «Чистая вода» в Белгородской области в 2019 году построили водопроводную насосную станцию 3-го подъёма Северной зоны по проспекту Богдана Хмельницкого в Белгороде. Также крупными объектами стали сети и сооружения водоснабжения в Журавлёвке и Малиновке, построенные в 2021 году, неплощадочные и внутриплощадочные сети и сооружения водоснабжения в Стрелецком-73 Белгородского района в 2022 году, водозаборная скважина, сети водоснабжения, водонапорная башня в селе Береговое-Первое в 2022 году. Кроме того, в 2022 году построили первую очередь сетей водоснабжения в Стрелецком-81.
Также восемь мероприятий по проекту в регионе реализуются в 2023 году. В микрорайоне Престижный построят 1220 метров водопроводных сетей, четыре резервуара чистой воды и пробурят семь скважин. В микрорайоне Успешный проложат более 260 метров трубопровода, в микрорайоне Тополёк — порядка 12 км, Новодубовском — 2560 метров, в Княжеском — 6 971,5 метра, в Лесном — более 8,5 км.
Ранее сообщалось, что в белгородском селе водонапорную башню, построенную ещё в 80-х годах прошлого века, заменили на новую. Объект водоснабжения появился в селе Сухосолотино Ивнянского района. Износ старой башни был полным. В связи с этим Вячеслав Гладков поручил построить новую водонапорную башню.
Напомним, в августе глава региона проинспектировал строительство сетей и объектов водоснабжения под Белгородом. Благодаря строительству качественную питьевую воду получат порядка 10 тысяч человек.