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Posted Вчера, 13:25

Published Вчера, 13:25

Modified Вчера, 13:27

Updated Вчера, 13:27

В Белгороде каждую субботу до 30 марта будут перекрывать дорогу из-за ярмарки

Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто

26 октября 2023, 13:25
Фото: 1MI

В Белгороде каждую субботу до 30 марта будут перекрывать дорогу из-за ярмарки

Ограничительные меры связаны с проведением фермерской ярмарки на Харгоре. Во время мероприятия будет запрещена стоянка, остановка и движение автомобилей, а маршруты десяти автобусов будут менять своё движение. Подробности сообщили в администрации Белгорода.

Администрация Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила ограничение движения на время проведения фермерской ярмарки вплоть до 30 марта 2024 года. Исходя из документа, ограничительные меры будут действовать с начала и до конца мероприятия по улице Королёва в следующие дни:

  • 4, 11, 18, 25 ноября 2023 года;
  • 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2023 года;
  • 6, 13, 20, 27 января 2024 года;
  • 3, 10, 17, 24 февраля 2024 года;
  • 2, 9, 16, 23, 30 марта 2024 года.

В эти дни с 23:00 пятницы до окончания мероприятия в субботу будут ограничены стоянка и остановка транспорта. Запрет на движение транспортных средств начнёт действовать в день проведения ярмарки с 07:00 до её конца.

Также во время ярмарки автобусы будут ездить по-другому. Схему опубликовали в мэрии города. Изменение движения коснётся десяти маршрутов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Расписание сезонного пригородного маршрута № 111А не изменится: он по графику будет отправляться от улицы Королёва.

Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобусаСхема движения автобуса
Схема движения автобуса
Фото: администрация Белгорода
Маршрут десяти автобусов в Белгороде изменят в субботу
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#Ограничение движения#Автобус#Ограничение#Ярмарка#Остановка#Стоянка#Белгород#Александра Склярова
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