Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто

Администрация Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила ограничение движения на время проведения фермерской ярмарки вплоть до 30 марта 2024 года. Исходя из документа, ограничительные меры будут действовать с начала и до конца мероприятия по улице Королёва в следующие дни: