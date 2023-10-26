Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто

Posted Вчера, 13:25
Published Вчера, 13:25
Modified Вчера, 13:27
Updated Вчера, 13:27
Администрация Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила ограничение движения на время проведения фермерской ярмарки вплоть до 30 марта 2024 года. Исходя из документа, ограничительные меры будут действовать с начала и до конца мероприятия по улице Королёва в следующие дни:
В эти дни с 23:00 пятницы до окончания мероприятия в субботу будут ограничены стоянка и остановка транспорта. Запрет на движение транспортных средств начнёт действовать в день проведения ярмарки с 07:00 до её конца.
Также во время ярмарки автобусы будут ездить по-другому. Схему опубликовали в мэрии города. Изменение движения коснётся десяти маршрутов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Расписание сезонного пригородного маршрута № 111А не изменится: он по графику будет отправляться от улицы Королёва.