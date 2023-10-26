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Posted 26 октября 2023, 13:25

Published 26 октября 2023, 13:25

Modified 26 октября 2023, 13:27

Updated 26 октября 2023, 13:27

В Белгороде каждую субботу до 30 марта будут перекрывать дорогу из-за ярмарки

Еженедельная радость: в Белгороде каждую субботу будут ограничивать движение авто

26 октября 2023, 13:25
Фото: 1MI

В Белгороде каждую субботу до 30 марта будут перекрывать дорогу из-за ярмарки

Сюжет
Ограничение движения
Ограничительные меры связаны с проведением фермерской ярмарки на Харгоре. Во время мероприятия будет запрещена стоянка, остановка и движение автомобилей, а маршруты десяти автобусов будут менять своё движение. Подробности сообщили в администрации Белгорода.

Администрация Белгорода опубликовала распоряжение, в котором утвердила ограничение движения на время проведения фермерской ярмарки вплоть до 30 марта 2024 года. Исходя из документа, ограничительные меры будут действовать с начала и до конца мероприятия по улице Королёва в следующие дни:

  • 4, 11, 18, 25 ноября 2023 года;
  • 2, 9, 16, 23, 30 декабря 2023 года;
  • 6, 13, 20, 27 января 2024 года;
  • 3, 10, 17, 24 февраля 2024 года;
  • 2, 9, 16, 23, 30 марта 2024 года.

В эти дни с 23:00 пятницы до окончания мероприятия в субботу будут ограничены стоянка и остановка транспорта. Запрет на движение транспортных средств начнёт действовать в день проведения ярмарки с 07:00 до её конца.

Также во время ярмарки автобусы будут ездить по-другому. Схему опубликовали в мэрии города. Изменение движения коснётся десяти маршрутов: № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Расписание сезонного пригородного маршрута № 111А не изменится: он по графику будет отправляться от улицы Королёва.

Маршрут десяти автобусов в Белгороде изменят в субботу
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