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Posted Вчера, 12:34

Published Вчера, 12:34

Modified Вчера, 12:36

Updated Вчера, 12:36

Что пообещала выполнить новый омбудсмен в Белгородской области

Что пообещала выполнить новый омбудсмен в Белгородской области

26 октября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Уполномоченным по правам человека назначили Жанну Кирееву. В ходе заседания облдумы она принесла присягу.

В ходе заседания облдумы депутаты утвердили в должности омбудсмена Жанну Кирееву. Она принесла присягу и рассказала о планах в работе.

По словам Киреевой, институт уполномоченного по правам человека в Белгородской области уже 15 лет способствует конструктивному диалогу между властью и обществом, помогает людям в трудных жизненных ситуациях, оказывает юридическую помощь и поддержку. За это время удалось восстановить права многих граждан, оказать реальную помощь в решении самых сложных и волнующих людей вопросах.

При вступлении на эту должность для меня является очень важным, сохраняя преемственность, продолжить и приумножить лучшие традиции правозащитной деятельности в регионе, приложить максимум усилий для её дальнейшего развития, стать реальным помощником граждан в защите их прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Жанна Киреева

Омбудсмен добавила, что сегодня как никогда в регионе права человека нуждаются в ежечасной защите. Особенно это касается вопросов оказания помощи людям, пострадавшим от агрессии со стороны сопредельного государства, беженцам, участникам СВО и членам их семей.

Со своей стороны приложу все усилия для установления более конструктивного взаимодействия с отдельными ведомствами, органами военного управления, военными прокуратурами, профильными правозащитными и общественными организациями в целях оперативного реагирования на заявления военнослужащих и членов их семей, жён, матерей.
Жанна Киреева

Для более эффективной защиты прав граждан Киреева отметила, что необходимо продолжить и совершенствовать взаимодействие с институтами гражданского общества, широкое и активное привлечение к работе экспертных и научных советов, некоммерческих организаций правозащитной направленности.

Очень важно, чтобы жители нашей области знали, где и каким образом им может быть оказана помощь, в том числе правового характера. В этой связи перспективной сферой деятельности государственного правозащитника и его аппарата является правовое просвещение, оказание комплексной, бесплатной юридической помощи, особенно проживающим в отдалённых районах области. Работа над соответствующим проектом уже ведётся.
Жанна Киреева

Киреева добавила, что постарается внести свою лепту в совершенствование региональной законодательной базы в сфере регулирования различных вопросов защиты прав человека.

Белгородские депутаты утвердили в должности нового омбудсмена по правам человека
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#Белгородская область#Развитие#Омбудсмен#Права человека#Белгород#Кристина Семенчук#Военная прокуратура#Юридическая помощь
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