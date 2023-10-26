Что пообещала выполнить новый омбудсмен в Белгородской области

По словам Киреевой, институт уполномоченного по правам человека в Белгородской области уже 15 лет способствует конструктивному диалогу между властью и обществом, помогает людям в трудных жизненных ситуациях, оказывает юридическую помощь и поддержку. За это время удалось восстановить права многих граждан, оказать реальную помощь в решении самых сложных и волнующих людей вопросах.