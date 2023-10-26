Буцаев: За 2023 год подписана 21 концессия в сфере ТКО на 55 млрд рублей

Как отметил Денис Буцаев, ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов. Была заключена 21 концессия на сумму более 55 миллиардов рублей, в результате чего в регионах страны появятся предприятия по обработке мощностью 3,48 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, по захоронению — 1,52 миллиона тонн в год. Об этом пишет gorod55.