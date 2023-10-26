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Буцаев: За 2023 год подписана 21 концессия в сфере ТКО на 55 млрд рублей

Буцаев: За 2023 год подписана 21 концессия в сфере ТКО на 55 млрд рублей

26 октября 2023, 16:41
Фото: piqsels.com
В России с начала 2023 года заключено 21 концессионное соглашение по инвестпроектам в сфере обращения с ТКО на сумму 55,07 миллиарда рублей. Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По данным РЭО, проекты реализуют с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как отметил Денис Буцаев, ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов. Была заключена 21 концессия на сумму более 55 миллиардов рублей, в результате чего в регионах страны появятся предприятия по обработке мощностью 3,48 миллиона тонн в год, по утилизации — 1,01 миллиона тонн в год, по захоронению — 1,52 миллиона тонн в год. Об этом пишет gorod55.

«Новые объекты позволят субъектам прийти к выполнению показателей нацпроекта „Экология“ и построению экономики замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев.

Проекты реализуют в 17 регионах: от Калуги и Нижнего Новгорода до Забайкалья и Чукотки. Для реализации концессионных проектов государство выделяет субсидию на купонный доход по облигациям РЭО, что позволяет предоставлять инвестору льготный заем. При этом 90% от ключевой ставки компенсирует государство.

«В итоге получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — уточнил Денис Буцаев.

На дополнительную меру поддержки могут рассчитывать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью. Субсидия из федерального бюджета предоставляется на обеспечение обязательств регионов по выплате капитальных грантов в рамках концессионных соглашений. Она может покрыть до 95% от стоимости объектов без учета НДС.

Создание инфраструктуры в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.

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