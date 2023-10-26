Британцы против краснодарцев: конец судебного противостояния в Белгородской области

Posted Вчера, 07:33
Published Вчера, 07:33
Modified Вчера, 07:33
Updated Вчера, 07:33
ООО «Генетика ПИК» требовала деньги в виде суммы предварительной оплаты по контракту поставки. Ответчиком выступила фирма «Торговый дом „Ясени“», зарегистрированная в Ейске Краснодарского края. Предварительное заседание по делу назначили на 23 октября.
Но в эту дату производство по делу было прекращено. Ходатайство об этом подал истец. Подробности пока неизвестны.
ООО «Генетика ПИК» на 99% принадлежит английской фирме «Бразилиан Холдингз Лимитед». Оставшийся 1% достался «Пигтейлз Лимитед» — тоже из Великобритании. Занимется «Генетика» торговлей животными. Руководитель — Илья Зубцов. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года — 173,8 млн рублей.
ООО «Торговый дом „Ясени“» зарегистрировано в 2011 году в Ейске. Фирма занимается разведением свиней. По итогам 2022 года компания отчиталась об убытках на 254 млн рублей.