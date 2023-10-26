Британцы против краснодарцев: конец судебного противостояния в Белгородской области

Белгородская фирма с британскими владельцами отозвала иск к компании из Ейска

Летом этого года ООО «Генетика ПИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Торговый дом „Ясени“». Фирма с британскими корнями требовала с краснодарцев 6,5 млн рублей, но три дня назад, 23 октября, производство по делу прекратили.

Сюжет Суд