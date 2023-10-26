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Posted Вчера, 07:33

Published Вчера, 07:33

Modified Вчера, 07:33

Updated Вчера, 07:33

Белгородская фирма с британскими владельцами отозвала иск к компании из Ейска

Британцы против краснодарцев: конец судебного противостояния в Белгородской области

26 октября 2023, 07:33
Фото: 1MI

Белгородская фирма с британскими владельцами отозвала иск к компании из Ейска

Летом этого года ООО «Генетика ПИК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Торговый дом „Ясени“». Фирма с британскими корнями требовала с краснодарцев 6,5 млн рублей, но три дня назад, 23 октября, производство по делу прекратили.
Сюжет
Суд

ООО «Генетика ПИК» требовала деньги в виде суммы предварительной оплаты по контракту поставки. Ответчиком выступила фирма «Торговый дом „Ясени“», зарегистрированная в Ейске Краснодарского края. Предварительное заседание по делу назначили на 23 октября.

Но в эту дату производство по делу было прекращено. Ходатайство об этом подал истец. Подробности пока неизвестны.

ООО «Генетика ПИК» на 99% принадлежит английской фирме «Бразилиан Холдингз Лимитед». Оставшийся 1% достался «Пигтейлз Лимитед» — тоже из Великобритании. Занимется «Генетика» торговлей животными. Руководитель — Илья Зубцов. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года — 173,8 млн рублей.

ООО «Торговый дом „Ясени“» зарегистрировано в 2011 году в Ейске. Фирма занимается разведением свиней. По итогам 2022 года компания отчиталась об убытках на 254 млн рублей.

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#Суд#Бизнес#Судебный иск#Краснодарский край#Чистая прибыль#Белгород#Убытки#Ейск#Белгородский бизнес#Артем Черненко
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