Белгородцы попросили разобраться с учителем, «пренебрегающим безопасностью детей»

Posted Вчера, 12:47
Published Вчера, 12:47
Modified Вчера, 12:49
Updated Вчера, 12:49
Белгородцев возмутило поведение учительницы, которая не реагировала на сигнал об эвакуации, пока не возмутились дети. О ситуации жительница региона рассказала во время прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову.
Женщина отмечает, что для того, чтобы тренировки по эвакуации были эффективными, их нужно выполнять и отрабатывать всем. Однако некоторые учителя это игнорируют. По словам белгородки, на прошлой неделе во время урока прозвучал учебный сигнал, предупреждающий о теракте, но учительница решила на него не реагировать.
«Когда учитель, по правилам, должна закрыть кабинет на ключ, она сказала сидеть детям на местах и выполнять учебные задания. Когда дети сказали, что кабинет нужно закрыть на ключ, учитель сделала одолжение, сказав „Ладно, закрою“. Кто дал учителю право пренебрегать безопасностью наших детей?», — интересуется белгородка.
Глава региона ответил, что абсолютно согласен с доводами женщины. Гладков отметил, что из-за таких вещей и проводятся прямые эфиры — чтобы подобные инциденты получали огласку. Он также добавил, что вопрос необходимо решить.
Для того, чтобы предметно решить вопрос, мне нужны ФИО учителя и номер школы. И мы, конечно, проговорили бы [о ситуации — прим. ред.].
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области