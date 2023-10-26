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Posted Вчера, 12:47

Published Вчера, 12:47

Modified Вчера, 12:49

Updated Вчера, 12:49

В Белгородской области учитель проигнорировала сигнал об эвакуации

Белгородцы попросили разобраться с учителем, «пренебрегающим безопасностью детей»

26 октября 2023, 12:47
Фото: 1MI

В Белгородской области учитель проигнорировала сигнал об эвакуации

В ходе прямого эфира к губернатору обратилась жительница региона и рассказала о ситуации в одной из школ. Женщина утверждает, что учительница при сигнале об эвакуации заставила детей дальше писать классную работу. Поведение педагога возмутило родителей.
Сюжет
Школы

Белгородцев возмутило поведение учительницы, которая не реагировала на сигнал об эвакуации, пока не возмутились дети. О ситуации жительница региона рассказала во время прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову.

Женщина отмечает, что для того, чтобы тренировки по эвакуации были эффективными, их нужно выполнять и отрабатывать всем. Однако некоторые учителя это игнорируют. По словам белгородки, на прошлой неделе во время урока прозвучал учебный сигнал, предупреждающий о теракте, но учительница решила на него не реагировать.

«Когда учитель, по правилам, должна закрыть кабинет на ключ, она сказала сидеть детям на местах и выполнять учебные задания. Когда дети сказали, что кабинет нужно закрыть на ключ, учитель сделала одолжение, сказав „Ладно, закрою“. Кто дал учителю право пренебрегать безопасностью наших детей?», — интересуется белгородка.

Глава региона ответил, что абсолютно согласен с доводами женщины. Гладков отметил, что из-за таких вещей и проводятся прямые эфиры — чтобы подобные инциденты получали огласку. Он также добавил, что вопрос необходимо решить.

Для того, чтобы предметно решить вопрос, мне нужны ФИО учителя и номер школы. И мы, конечно, проговорили бы [о ситуации — прим. ред.].
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Образование#Школы#Учитель#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ученики#Учебная тревога
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