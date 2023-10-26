Белгородцы попросили разобраться с учителем, «пренебрегающим безопасностью детей»

Женщина отмечает, что для того, чтобы тренировки по эвакуации были эффективными, их нужно выполнять и отрабатывать всем. Однако некоторые учителя это игнорируют. По словам белгородки, на прошлой неделе во время урока прозвучал учебный сигнал, предупреждающий о теракте, но учительница решила на него не реагировать.