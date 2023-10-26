Белгородский фонд запросил 9 млн рублей для трудоустройства людей с аутизмом

В фонде отмечают, что проект разработан для того, чтобы создать систему сопровождения и поддержки при трудоустройстве для взрослых людей с РАС на рынке труде. Более того, в планах сделать практику трудоустройства людей с аутизмом устойчивой и тиражируемой технологией.