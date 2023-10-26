Белгородский фонд запросил 9 млн рублей для трудоустройства людей с аутизмом

Posted Вчера, 14:43
Published Вчера, 14:43
Modified Вчера, 14:45
Updated Вчера, 14:45
Белгородский фонд «Каждый особенный» запросил грант на 9 млн рублей для трудоустройства людей, страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующая заявка появилась на сайте Фонда президентских грантов. Проект пока находится на рассмотрении.
Как сообщается, фонд собирается потратить заявленную сумму на устройство на работу 12 человек с РАС с учётом их индивидуальных потребностей. В планах создать агентство по найму и трудоустройству людей с аутизмом.
В фонде отмечают, что проект разработан для того, чтобы создать систему сопровождения и поддержки при трудоустройстве для взрослых людей с РАС на рынке труде. Более того, в планах сделать практику трудоустройства людей с аутизмом устойчивой и тиражируемой технологией.
Также в организации добавили, что проект — это продолжение работы фонда по выстраиванию в Белгородской области системы комплексной помощи людям с РАС.