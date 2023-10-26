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Posted Вчера, 16:52

Published Вчера, 16:52

Modified Вчера, 16:54

Updated Вчера, 16:54

Белгородские власти взяли на контроль ситуацию в крытом госпитале для военных

Белгородские власти взяли на контроль ситуацию в крытом госпитале для военных

26 октября 2023, 16:52
Фото: 1MI
Об этом главу региона Вячеслава Гладкова попросили в ходе прямого эфира. Губернатор отметил, что на место выедет главный врач центральной районной больницы.

26 октября во время прямого эфира к губернатору обратилась Кристина Иванова. Она рассказала, что ранее проводилась проверка в крытом госпитале, но результатов нет.

Поступают раненые, не организовано питание и одежда. Просим оказать помощь или пропустить волонтёров.
Кристина Иванова

Гладков отметил, что на место выедет главный врач центральной районной больницы.

Если будет необходимость, помощь окажем. У нас с военными главными врачами связь постоянная, поэтому стараемся быстро помогать. Огромную помощь оказывают волонтёры. Взяли на контроль.
Вячеслав Гладков

Напомним, в Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военных. Пациентам оказывают неотложную и плановую терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. По словам врачей, такой модуль ничем не отличается от обычного стоматкабинета.

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