Белгородские власти взяли на контроль ситуацию в крытом госпитале для военных

Posted Вчера, 16:52
Published Вчера, 16:52
Modified Вчера, 16:54
Updated Вчера, 16:54
26 октября во время прямого эфира к губернатору обратилась Кристина Иванова. Она рассказала, что ранее проводилась проверка в крытом госпитале, но результатов нет.
Поступают раненые, не организовано питание и одежда. Просим оказать помощь или пропустить волонтёров.
Кристина Иванова
Гладков отметил, что на место выедет главный врач центральной районной больницы.
Если будет необходимость, помощь окажем. У нас с военными главными врачами связь постоянная, поэтому стараемся быстро помогать. Огромную помощь оказывают волонтёры. Взяли на контроль.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Белгородской области появился мобильный пункт стоматпомощи для военных. Пациентам оказывают неотложную и плановую терапевтическую, хирургическую и ортопедическую помощь. По словам врачей, такой модуль ничем не отличается от обычного стоматкабинета.