Белгородские предприятия ЖКХ задолжали 356 млн рублей за потребляемые ресурсы

Posted Вчера, 14:53
Published Вчера, 14:53
Modified Вчера, 14:55
Updated Вчера, 14:55
В ходе заседания облдумы чиновник сообщил о принятых мерах по подготовке к отопительному сезону, а также о подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2023–2024 года на территории Белгородской области.
Также Довгалюк рассказал, что задолженность предприятий ЖКХ за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы на 1 октября текущего года составляет 356 млн рублей. Это 6,1% от общего годового потребления.
Не буду хвастаться, но это один из наилучших показателей среди субъектов РФ.
Сергей Довгалюк
В целом задолженность по отраслям выглядит следующим образом: