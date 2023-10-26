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Posted Вчера, 14:53

Published Вчера, 14:53

Modified Вчера, 14:55

Updated Вчера, 14:55

Белгородские предприятия ЖКХ задолжали 356 млн рублей за потребляемые ресурсы

Белгородские предприятия ЖКХ задолжали 356 млн рублей за потребляемые ресурсы

26 октября 2023, 14:53
Фото: 1MI
Данные озвучил заместитель губернатора Белгородской области Сергей Довгалюк. Самая высокая задолженность наблюдается за электроэнергию.

В ходе заседания облдумы чиновник сообщил о принятых мерах по подготовке к отопительному сезону, а также о подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2023–2024 года на территории Белгородской области.

Также Довгалюк рассказал, что задолженность предприятий ЖКХ за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы на 1 октября текущего года составляет 356 млн рублей. Это 6,1% от общего годового потребления.

Не буду хвастаться, но это один из наилучших показателей среди субъектов РФ.
Сергей Довгалюк

В целом задолженность по отраслям выглядит следующим образом:

  • газ — 162,7 млн рублей, 4,3% от общего годового потребления;
  • электроэнергия — 185 млн рублей, 7,8% от общего годового потребления;
  • теплоэнергия — 8,4 млн рублей, меньше 1% от общего годового потребления.
Более 20 миллионов задолженности по зарплате выплатили белгородцам за 8 месяцев
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#Белгородская область#Задолженность#Отопительный сезон#Предприятия#Социальная сфера#Жилищно-коммунальное хозяйство#Белгород#Кристина Семенчук#Теплоэнергия
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