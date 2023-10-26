Белгородские предприятия ЖКХ задолжали 356 млн рублей за потребляемые ресурсы

В ходе заседания облдумы чиновник сообщил о принятых мерах по подготовке к отопительному сезону, а также о подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2023–2024 года на территории Белгородской области.