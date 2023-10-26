Белгородские депутаты утвердили в должности нового омбудсмена по правам человека

Posted Вчера, 11:52
Published Вчера, 11:52
Modified Вчера, 11:54
Updated Вчера, 11:54
В ходе заседания депутаты облдумы утвердили на пять лет на должности уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанну Кирееву. Ранее её кандидатуру на данный пост предложил глава региона Вячеслав Гладков.
Как стало известно, кандидатуру Киреевой на пост омбудсмена в области согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина.
Данное обращение согласовали с уполномоченным по правам человека в РФ. Пост омбудсмена Панин занимал с 2015 года.