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Posted Вчера, 11:52

Published Вчера, 11:52

Modified Вчера, 11:54

Updated Вчера, 11:54

Белгородские депутаты утвердили в должности нового омбудсмена по правам человека

Белгородские депутаты утвердили в должности нового омбудсмена по правам человека

26 октября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Им стала Жанна Киреева. Её кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее с 2015 года должность омбудсмена в области занимал Александр Панин.
Сюжет
Облдума

В ходе заседания депутаты облдумы утвердили на пять лет на должности уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанну Кирееву. Ранее её кандидатуру на данный пост предложил глава региона Вячеслав Гладков.

Как стало известно, кандидатуру Киреевой на пост омбудсмена в области согласовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее в ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина.

Данное обращение согласовали с уполномоченным по правам человека в РФ. Пост омбудсмена Панин занимал с 2015 года.

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#Белгородская область#Облдума#Омбудсмен#Права человека#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Белгородская облдума#Татьяна Москалькова#Жанна Киреева
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