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Posted Вчера, 05:02

Published Вчера, 05:02

Modified Вчера, 05:02

Updated Вчера, 05:02

Белгородец сообщил о хищении денег, чтобы не делить их с женой при разводе

Белгородец наврал полиции о краже денег, чтобы не отдавать их жене

26 октября 2023, 05:02
Фото: 1MI

Белгородец сообщил о хищении денег, чтобы не делить их с женой при разводе

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли обман губкинца и возбудили в отношении него уголовное дело. За ложный донос о краже 500 тыс. рублей мужчина может на два года отправиться в тюрьму.

По известным данным, 56-летний житель Губкина не захотел делить 500 тыс. рублей при разводе со своей женой, поэтому придумал необычный план: позвонил по номеру «112» и сообщил об их хищении. При этом, он заранее снял деньги со своего банковского счёта и отправил на временное хранение своей знакомой.

Но обмануть сотрудников правоохранительных органов не получилось и его план «раскусили». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

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#Белгородская область#Происшествия#Развод#Ложный донос#Белгород#Губкинский горокруг#Александра Склярова
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