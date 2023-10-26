Белгородец наврал полиции о краже денег, чтобы не отдавать их жене

Posted Вчера, 05:02
Published Вчера, 05:02
Modified Вчера, 05:02
Updated Вчера, 05:02
По известным данным, 56-летний житель Губкина не захотел делить 500 тыс. рублей при разводе со своей женой, поэтому придумал необычный план: позвонил по номеру «112» и сообщил об их хищении. При этом, он заранее снял деньги со своего банковского счёта и отправил на временное хранение своей знакомой.
Но обмануть сотрудников правоохранительных органов не получилось и его план «раскусили». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Материалы дела направили в суд для рассмотрения.