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Белгородэнерго завершает монтаж дополнительных светильников в Алексеевском горокруге

Белгородэнерго завершает монтаж дополнительных светильников в Алексеевском горокруге

26 октября 2023, 10:00
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
В рамках программы инициативного бюджетирования филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в этом году смонтирует и введет в эксплуатацию 356 новых светильников и порядка 15 километров линий наружного освещения в населенных пунктах Алексеевского городского округа.

Завершить строительство планируется до конца ноября этого года. Масштабные работы по прокладке новых участков и установке дополнительных светоточек ведутся на территории Хлевищенской, Мухоудеровской, Иловской, Глуховской, Луценковской и Подсередненской территориальных администраций. Светлее станет у жителей восьми сел и удаленных хуторов округа, в числе которых Глуховка, Хлевище, Иловка, Мухоудеровка, Копанец и другие.

Ранее в этом году алексеевские энергетики уже улучшили освещение в селах Афанасьевка, Славгородское, Жуково, Советское, Лесоковка, Запольное, Белозерово, Ковалево и хуторе Шапошников, а также построили более пяти километров линий наружного освещения в микрорайоне ИЖС «Ильинка».

В настоящее время улицы населенных пунктов Алексеевского городского округа освещают почти 10 тысяч светильников. Все работают в автоматическом режиме, время горения устанавливается дистанционно, с пульта диспетчера.

«Работы по строительству и модернизации наружного освещения энергетики выполняют по согласованию с администрацией округа и в соответствии с запросами жителей на качественное освещение. Наша цель — устранить неосвещенные участки улиц и тем самым повысить безопасность и комфорт в местах проживания и отдыха жителей Алексеевского городского округа», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Белгородская область#Белгородэнерго#Новости Белгорода#Светильники#Освещение#Россети Центр#Екатерина Никулина
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