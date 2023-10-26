Белгородэнерго завершает монтаж дополнительных светильников в Алексеевском горокруге

Завершить строительство планируется до конца ноября этого года. Масштабные работы по прокладке новых участков и установке дополнительных светоточек ведутся на территории Хлевищенской, Мухоудеровской, Иловской, Глуховской, Луценковской и Подсередненской территориальных администраций. Светлее станет у жителей восьми сел и удаленных хуторов округа, в числе которых Глуховка, Хлевище, Иловка, Мухоудеровка, Копанец и другие.