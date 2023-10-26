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Posted Вчера, 06:29

Published Вчера, 06:29

Modified Вчера, 09:26

Updated Вчера, 09:26

«Белогорье» вышло в четвертьфинал Кубка России

«Белогорье» вышло в четвертьфинал Кубка России

26 октября 2023, 06:29
Фото: официальная группа ВК "Белогорье"
ВК «Белогорье» в третий раз одержал победу и прошёл в четвертьфинал Кубка России. В следующем матче белгородцы встретятся с новосибирским «Локомотивом», говорится на официальном сайте клуба.

Вчера, 25 октября, волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над белорусским «Шахтёром» и прошёл в четвертьфинал Кубка России. Волейболисты победили клуб из Солигорска в четырёх партиях: 25:23, 25:20, 18:25, 25:21. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу белгородцев.

В следующей игре в рамках турнира ВК «Белогорье» поборется за победу с новосибирским «Локомотивом».

Несколько дней назад «львы» обыграли нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 и продолжило свою победную серию.

Напомним, что белгородские волейболисты этот сезон будут жить и тренироваться в Туле. Такое решение было принято после ответа президента Всероссийской федерации волейбола, который из-за неспокойной оперативной обстановки запретил проводить матчи на территории Белгородской области.

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#Белгородская область#Вк белогорье#Волейбол#Победа#Белгород#Четвертьфинал#Белгородский волейбол#Александра Склярова
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