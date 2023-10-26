«Белогорье» вышло в четвертьфинал Кубка России

Posted Вчера, 06:29
Published Вчера, 06:29
Modified Вчера, 09:26
Updated Вчера, 09:26
Вчера, 25 октября, волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над белорусским «Шахтёром» и прошёл в четвертьфинал Кубка России. Волейболисты победили клуб из Солигорска в четырёх партиях: 25:23, 25:20, 18:25, 25:21. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу белгородцев.
В следующей игре в рамках турнира ВК «Белогорье» поборется за победу с новосибирским «Локомотивом».
Несколько дней назад «львы» обыграли нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:0 и продолжило свою победную серию.
Напомним, что белгородские волейболисты этот сезон будут жить и тренироваться в Туле. Такое решение было принято после ответа президента Всероссийской федерации волейбола, который из-за неспокойной оперативной обстановки запретил проводить матчи на территории Белгородской области.