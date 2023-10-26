«Аэрофлот» объяснил ситуацию, произошедшую с семьей комика Соболева

Авиаперевозчик поясняет, что при регистрации на рейс супруга комика оформила отдельно на себя бизнес-класс. На детей и самого шоумена были приобретены билеты экономкласса. При этом для младенца на время перелета заблаговременно семья заказала люльку, пишет mkset.ru.