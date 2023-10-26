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«Аэрофлот» объяснил ситуацию, произошедшую с семьей комика Соболева

«Аэрофлот» объяснил ситуацию, произошедшую с семьей комика Соболева

26 октября 2023, 07:47
Фото: 1MI
В компании «Аэрофлот» рассказали, что «детально разобрались» в конфликтной ситуации, которая возникла на борту авиалайнера с семьей стендап-комика Ильи Соболева.

Авиаперевозчик поясняет, что при регистрации на рейс супруга комика оформила отдельно на себя бизнес-класс. На детей и самого шоумена были приобретены билеты экономкласса. При этом для младенца на время перелета заблаговременно семья заказала люльку, пишет mkset.ru.

В сообщении авиакомпании поясняется: бронирование на малыша «без отдельно оформленного места» на этапе покупки билетов было привязано к бронированию отца в соответствии с данными системы бронирования, ведь именно это место и было указано в посадочном талоне.

«Аэрофлот» при этом делает отсылку к обеспечению авиационной безопасности. В компании пояснили, что на федеральном уровне действуют соответствующие правила.

Уточняется, что сама причина конфликта выяснилась уже на борту авиалайнера, поскольку «семья Соболевых на регистрации и при повышении класса обслуживания супруги не просила прикрепить ребенка к бронированию матери».

Как отметили в «Аэрофлоте», общение с семьей артиста со стороны персонала было исключительно вежливым.

Сам Илья Соболев после того, как прилетел с семьей на Мальдивы, сообщил, что ситуация с авиаперевозчиком улажена, а проблема произошла из-за неправильного оформления брони. Напоследок комик пожелал «всем мира».

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