«Аэрофлот» объяснил ситуацию, произошедшую с семьей комика Соболева

Posted Вчера, 07:47
Published Вчера, 07:47
Modified Вчера, 07:47
Updated Вчера, 07:47
Авиаперевозчик поясняет, что при регистрации на рейс супруга комика оформила отдельно на себя бизнес-класс. На детей и самого шоумена были приобретены билеты экономкласса. При этом для младенца на время перелета заблаговременно семья заказала люльку, пишет mkset.ru.
В сообщении авиакомпании поясняется: бронирование на малыша «без отдельно оформленного места» на этапе покупки билетов было привязано к бронированию отца в соответствии с данными системы бронирования, ведь именно это место и было указано в посадочном талоне.
«Аэрофлот» при этом делает отсылку к обеспечению авиационной безопасности. В компании пояснили, что на федеральном уровне действуют соответствующие правила.
Уточняется, что сама причина конфликта выяснилась уже на борту авиалайнера, поскольку «семья Соболевых на регистрации и при повышении класса обслуживания супруги не просила прикрепить ребенка к бронированию матери».
Как отметили в «Аэрофлоте», общение с семьей артиста со стороны персонала было исключительно вежливым.
Сам Илья Соболев после того, как прилетел с семьей на Мальдивы, сообщил, что ситуация с авиаперевозчиком улажена, а проблема произошла из-за неправильного оформления брони. Напоследок комик пожелал «всем мира».