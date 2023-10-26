А был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадами

Posted Вчера, 17:13
Published Вчера, 17:13
Modified Вчера, 17:15
Updated Вчера, 17:15
К главе региона Вячеславу Гладкову обратился Максим Козлов из Губкина. Он пожаловался на работу «Поезда здоровья».
Люди находятся под дождем с 9:00 и до глубокого вечера на улице. Сотрудников заставили пройти медкомиссию за один день. В ПАЗике одновременно принимал мужчина окулист и гинеколог.
Максим Козлов
Гладков отметил, что все «Поезда здоровья», которые находятся в распоряжении и в собственности Белгородской области, а точнее, регионального министерства здравоохранения, оборудованы на основе КАМАЗов, а не ПАЗиков.
Оборудование купили новое, красивое и современное. Вчера, по моей информации, в Губкине не работали. У них задача работать в удалённых сёлах. Наверное, это корпоративная история одного из предприятий.
Вячеслав Гладков