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Posted Вчера, 17:13

Published Вчера, 17:13

Modified Вчера, 17:15

Updated Вчера, 17:15

Белгородские власти разъяснили, какими должны быть «Поезда здоровья»

А был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадами

26 октября 2023, 17:13
Фото: Midjourney

Белгородские власти разъяснили, какими должны быть «Поезда здоровья»

Жалобу оставили жители Губкина. По их словам, медицинский осмотр они проходили под дождём, а в мобильном комплексе пациентов одновременно принимали окулист и гинеколог. Но во время прямого эфира выяснилось, что в этот день «Поезд здоровья» в город не приезжал.

К главе региона Вячеславу Гладкову обратился Максим Козлов из Губкина. Он пожаловался на работу «Поезда здоровья».

Люди находятся под дождем с 9:00 и до глубокого вечера на улице. Сотрудников заставили пройти медкомиссию за один день. В ПАЗике одновременно принимал мужчина окулист и гинеколог.
Максим Козлов

Гладков отметил, что все «Поезда здоровья», которые находятся в распоряжении и в собственности Белгородской области, а точнее, регионального министерства здравоохранения, оборудованы на основе КАМАЗов, а не ПАЗиков.

Оборудование купили новое, красивое и современное. Вчера, по моей информации, в Губкине не работали. У них задача работать в удалённых сёлах. Наверное, это корпоративная история одного из предприятий.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Белгородцы#Предприятие#Распоряжение#Белгород#Кристина Семенчук#Осмотр#Поезд здоровья#Медицинский осмотр#Министерство здравоохранения
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