А был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадами

Белгородские власти разъяснили, какими должны быть «Поезда здоровья»

Жалобу оставили жители Губкина. По их словам, медицинский осмотр они проходили под дождём, а в мобильном комплексе пациентов одновременно принимали окулист и гинеколог. Но во время прямого эфира выяснилось, что в этот день «Поезд здоровья» в город не приезжал.