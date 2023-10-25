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Posted 25 октября, 10:26

Published 25 октября, 10:26

Modified 25 октября, 10:28

Updated 25 октября, 10:28

Жанна Чефранова досрочно сложит полномочия депутата белгородской облдумы

Жанна Чефранова досрочно сложит полномочия депутата белгородской облдумы

25 октября 2023, 10:26
Фото: страница Жанны Чефрановой в соцсети
26 октября региональный парламент рассмотрит досрочное сложение полномочий депутата Жанны Чефрановой. Экс-главврач областной больницы ранее ушла в Совет Федерации, заменив бывшего сенатора Николая Рыжкова.

Белгородские депутаты 26 октября планируют рассмотреть вопрос о досрочном сложений полномочий депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Жанны Чефрановой. Это следует из проекта повестки 35-го заседания регионального парламента.

Ранее Жанна Чефранова работала главврачом белгородской областной больницы. Свой пост она покинула 6 октября. О своём уходе бывший главврач написала в соцсетях и рассказала, что продолжит трудиться на благо белгородцев.

9 октября стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совфеде. Она заменила ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова. Последний, к слову, тоже может остаться в Совете Федерации, но не в качестве сенатора, а советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Главный врач Белгородской областной больницы покинула свой пост
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#Белгородская область#Депутаты#Николай рыжков#Жанна чефранова#Главврач#Белгород#Наталья Корявых#Белгородская облдума#Совфед#Сложение полномочий
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