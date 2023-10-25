Жанна Чефранова досрочно сложит полномочия депутата белгородской облдумы

9 октября стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совфеде. Она заменила ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова. Последний, к слову, тоже может остаться в Совете Федерации, но не в качестве сенатора, а советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.