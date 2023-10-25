Жанна Чефранова досрочно сложит полномочия депутата белгородской облдумы

Posted 25 октября, 10:26
Published 25 октября, 10:26
Modified 25 октября, 10:28
Updated 25 октября, 10:28
Белгородские депутаты 26 октября планируют рассмотреть вопрос о досрочном сложений полномочий депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12 Жанны Чефрановой. Это следует из проекта повестки 35-го заседания регионального парламента.
Ранее Жанна Чефранова работала главврачом белгородской областной больницы. Свой пост она покинула 6 октября. О своём уходе бывший главврач написала в соцсетях и рассказала, что продолжит трудиться на благо белгородцев.
9 октября стало известно, что Чефранова начнёт работу в Совфеде. Она заменила ушедшего с поста сенатора Николая Рыжкова. Последний, к слову, тоже может остаться в Совете Федерации, но не в качестве сенатора, а советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.