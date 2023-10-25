Заем без фото паспорта на карту: чем он выгоднее ссуды в банке

Сравнивая заем без фото паспорта и банковскую ссуду, стоит отметить, что первый вариант обеспечивает более быстрый доступ к денежным средствам и требует меньше времени на оформление. Процентные ставки по займам без фото паспорта могут быть сопоставимы с банковскими, но отсутствие дополнительных комиссий и платежей делает этот вариант более прозрачным и понятным для заемщика.