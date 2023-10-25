Вывезли умирать: белгородцы надели на голову щенка бутылку и отвезли на помойку

Posted 25 октября, 14:38
Published 25 октября, 14:38
Modified 25 октября, 14:40
Updated 25 октября, 14:40
Трогательная история произошла в Ракитянском районе. Инспекторы управления Экоохотнадзора во время объезда на одной из несанкционированных свалок нашли живого щенка, на голову которого была надета пластиковая бутылка.
Оказалось, что неизвестные белгородцы захотели избавиться от щенка и отвезли его на помойку. Там они надели на голову четвероногого друга бутылку и плотно закрутили крышку, чтобы ему было нечем дышать.
Но малыша вовремя заметили инспекторы управления Экоохотнадзора. Они открутили крышку бутылки, чтобы запустить воздух внутрь, и начали аккуратно разрезать бутылку. В конце концов питомец оказался на свободе: его передали представителям администрации и нашли новую любящую хозяйку.