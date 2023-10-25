ВТБ создал витрину сервисов для получателей соцвыплат

Витрина включает в себя «Социальный калькулятор», позволяющий рассчитать выплаты на детей и перейти на оформление части из них. Также есть возможность оформить налоговый вычет по ипотеке, воспользоваться маткапиталом на улучшение жилищных условий, подключить госуведомления и единый счет для соцвыплат. Все функции уже представлены во вкладке «Пособия и выплаты» в веб-версии ВТБ Онлайн, а также в мобильном приложении для Android.