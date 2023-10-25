ВСУ возводят сооружения рядом с границей Белгородской области?

Posted 25 октября, 10:23
Published 25 октября, 10:23
Modified 25 октября, 10:25
Updated 25 октября, 10:25
В соцсетях стал распространяться фейк, что ВСУ готовятся к позиционной войне и возводят опорники на границе с Россией. Однако в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» опровергли эту информацию.
По их данным, распространяемые фотографии — фейковые, никакие сооружения на границе не строятся. Опубликованные кадры были сделаны министерством обороны Украины ещё в 2015 году. На них сотрудники силового ведомства показали оборудованную Линию Маннергейма под Мариуполем.
Напомним, что накануне неизвестные разослали фейковую новость о бездомных, проживающих в подвале одной многоэтажки Белгорода. Среди них якобы была беременная женщина.