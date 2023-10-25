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Posted 25 октября, 10:23

Published 25 октября, 10:23

Modified 25 октября, 10:25

Updated 25 октября, 10:25

Среди белгородцев разгоняют фейк о начале позиционной войны с ВСУ в приграничье

ВСУ возводят сооружения рядом с границей Белгородской области?

25 октября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Среди белгородцев разгоняют фейк о начале позиционной войны с ВСУ в приграничье

В интернете распространилась информация о готовящейся позиционной войне: для этого ВСУ якобы обустраивают сооружения на границе. Новость авторы подкрепляли фотографиями. Однако информация ложная, а фотографии сделаны в Мариуполе в 2015 году.
Сюжет
Фейк

В соцсетях стал распространяться фейк, что ВСУ готовятся к позиционной войне и возводят опорники на границе с Россией. Однако в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород» опровергли эту информацию.

По их данным, распространяемые фотографии — фейковые, никакие сооружения на границе не строятся. Опубликованные кадры были сделаны министерством обороны Украины ещё в 2015 году. На них сотрудники силового ведомства показали оборудованную Линию Маннергейма под Мариуполем.

Напомним, что накануне неизвестные разослали фейковую новость о бездомных, проживающих в подвале одной многоэтажки Белгорода. Среди них якобы была беременная женщина.

Фейковая новостьФейковая новость
Фейковая новость
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Белгородская область#Белгород#Фейк#Фейковые новости#Александра Склярова
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