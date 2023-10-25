Вампиры, герои аниме и монахи: какие костюмы можно выбрать на Хеллоуин

Posted 25 октября, 09:29
Published 25 октября, 09:29
Modified 25 октября, 14:51
Updated 25 октября, 14:51
По всему миру 31 октября люди отмечают Хеллоуин. Несмотря на то, что в России это не является официальным праздником, частные организации проводят различные тематические вечеринки как для взрослых, так и для детей.
Главные атрибуты праздника — яркие маскарадные костюмы, в которые наряжаются дети и взрослые, шумные вечеринки и много сладостей. Изначально Хеллоуин отмечали жители Британских островов. Для них это время было связано с завершением сбора урожая и с окончательным наступлением тёмных осенних дней. Когда на эти земли пришло христианство, в этот день начали поминать усопших предков и религиозных святых.
Современный смысл Хеллоуин получил только в начале XX века — именно тогда он стал ассоциироваться с нечистой силой, а главным его элементом стали карнавалы. Переодеваться в страшные костюмы и ходить по домам за угощениями начали дети в США. К концу века эту традицию подхватили дети в других странах.
На сегодняшний день купить костюм на Хеллоуин можно как в магазине, так и на маркетплейсах. А ещё можно его сделать своими руками, используя подручные средства. Самыми популярными нарядами являются все те, которые связаны с нечистью или опасными мистическими существами.
К примеру, классический костюм для Хеллоуина — образ ведьмы. Его можно не только купить, но и сделать самостоятельно. Главное, чтобы была остроконечная шляпа и метла. Для завершения образа понадобится длинное чёрное платье, пояс, плащ, колготки в сеточку. Чтобы образ стал пугающим, можно наложить накладной нос или нарисовать на носу бородавку.
Ещё один популярный костюм и лёгкий в исполнении — мумия. Чтобы перевоплотиться в бальзамированное тело, нужно боди, плотные бежевые колготки или лосины, а также медицинские бинты. Эффектней будет украсить это всё искусственной кровью.
Какой же Хеллоуин без призрака? Это ещё один простой в исполнении и при этом эффектный костюм. Для костюма привидения понадобится белая простыня с вырезами для глаз, перчатки, колготы и белая обувь. Дополнить образ можно массивными браслетами с цепями.
Ещё один персонаж, без которого не обходится этот праздник, — вампир. Образ может быть как жутким, так и более интеллигентным: с белой рубашкой, чёрным плащом и пиджаком, брюками или юбкой, а также накладными клыками. Чтобы наряд выглядел более устрашающим, некоторые элементы костюма также можно испачкать искусственной кровью или просто красной краской.
Отличной идеей для празднования Хеллоуина станет наряд католической монахини, который часто появляется в фильмах ужасов. Для создания образа понадобится:
Хорошим вариантом как для детей, так и для взрослых станет костюм пирата. Чтобы нарядиться пиратом на Хеллоуин, не обязательно повторять образ капитана Джека Воробья или Дэйви Джонса с щупальцами на лице. Можно использовать матроску или полосатую водолазку, чёрные кожаные штаны, жилетку, красную бандану или повязку на голову. Дополнить костюм пирата можно игрушечным пистолетом или саблей.
Журналисты Бел.Ру изучили модные тенденции и подготовили подборку самых лучших идей костюмов на праздник в 2023 году. Варианты для взрослых.
Образ в стиле японского аниме — карнавальный костюм из аниме «Истребитель демонов»:
Ещё один образ в стиле аниме для мужчин и женщин:
Карнавальный костюм ведьмы
Костюм колдуньи: длинное платье с расклешённым рукавом, спереди — декоративная шнуровка атласной лентой
Костюм монашки на Хеллоуин. В комплекте чёрная туника с белым воротником, пояс и головной убор.
Главный персонаж серии игр от Nintendo Марио также станет неплохим образом для празднования.
Для детей традиционно популярными костюмами являются образы ведьм, колдунов, вампиров и пиратов.
Вампиры. В комплект для мальчика входит рубашка с воротником-стойкой и рукавами-крыльями, а также маска на резинке.
Призрак. Карнавальная накидка подойдёт подросткам и взрослым. На балахон нанесены изображения костей скелет.
Человек-паук
Популярный среди детей костюм героя игры «Проджект Плейтайм» Бокси Бу. Он, как и Хаги Ваги живёт на заброшенной фабрике игрушек.
Карнавальный костюм в виде тыквы:
Косплей-костюм капитана Джека Воробья. В комплект входят куртка, пояс, жилет, рубашка, брюки и два ремня.