Вампиры, герои аниме и монахи: какие костюмы можно выбрать на Хеллоуин

Ещё один персонаж, без которого не обходится этот праздник, — вампир. Образ может быть как жутким, так и более интеллигентным: с белой рубашкой, чёрным плащом и пиджаком, брюками или юбкой, а также накладными клыками. Чтобы наряд выглядел более устрашающим, некоторые элементы костюма также можно испачкать искусственной кровью или просто красной краской.