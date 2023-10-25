В ЦРБ в Белгородской области назначили нового врио главного врача

Posted 25 октября, 05:38
Published 25 октября, 05:38
Modified 25 октября, 05:38
Updated 25 октября, 05:38
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», руководство сменилось в Корочанской ЦРБ. 20 октября временно исполнять обязанности главного врача начала Елена Межевихина. Ранее медучреждением руководил Сергей Кузьмин.
Напомним, изменения в руководящих должностях произошли в областной больнице и горбольнице №2 в Белгороде. Так, новым главным врачом городской больницы №2 областного центра стала Ольга Мевша. Она долгое время занимала в горбольнице №2 пост заместителя главврача, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.
Что касается Романа Проценко, который ранее был главврачом медучреждения, он встал у руля в областной больнице. К новым обязанностям он приступил с 10 октября.
До Проценко главврачом больницы была Жанна Чефранова. Она покинула свой пост в начале октября. Теперь она будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.