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Posted 25 октября, 05:38

Published 25 октября, 05:38

Modified 25 октября, 05:38

Updated 25 октября, 05:38

В ЦРБ в Белгородской области назначили нового врио главного врача

В ЦРБ в Белгородской области назначили нового врио главного врача

25 октября 2023, 05:38
Фото: 1MI
Ранее руководил медучреждением Сергей Кузьмин. Изменения произошли 20 октября.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», руководство сменилось в Корочанской ЦРБ. 20 октября временно исполнять обязанности главного врача начала Елена Межевихина. Ранее медучреждением руководил Сергей Кузьмин.

Напомним, изменения в руководящих должностях произошли в областной больнице и горбольнице №2 в Белгороде. Так, новым главным врачом городской больницы №2 областного центра стала Ольга Мевша. Она долгое время занимала в горбольнице №2 пост заместителя главврача, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.

Что касается Романа Проценко, который ранее был главврачом медучреждения, он встал у руля в областной больнице. К новым обязанностям он приступил с 10 октября.

До Проценко главврачом больницы была Жанна Чефранова. Она покинула свой пост в начале октября. Теперь она будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации вместо Николая Рыжкова.

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#Белгородская область#Областная больница#Горбольница №2#Совет Федерации#Белгород#Кристина Семенчук#Роман Проценко#Томаровская районная больница#Ольга Мевша#Сергей Кузьмин
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