В ЦРБ в Белгородской области назначили нового врио главного врача

Напомним, изменения в руководящих должностях произошли в областной больнице и горбольнице №2 в Белгороде. Так, новым главным врачом городской больницы №2 областного центра стала Ольга Мевша. Она долгое время занимала в горбольнице №2 пост заместителя главврача, а затем возглавляла Томаровскую районную больницу.