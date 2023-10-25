Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 14:45

Published 25 октября, 14:45

Modified 25 октября, 14:47

Updated 25 октября, 14:47

В Белгородской области задержали москвича с купленными на Украине наркотиками

В Белгородской области задержали москвича с купленными на Украине наркотиками

25 октября 2023, 14:45
Фото: 1MI
Мужчина планировал отвезти в другие регионы более трёх килограммов наркотиков, но его остановили. Теперь он 14 лет проведёт в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По известным данным, 28-летний житель Москвы забрал поступившие из Украины наркотики и собирался их перевезти через Белгородскую область в другие регионы России для дальнейшей продажи. Но не успел: его задержали сотрудники УФСБ.

Правоохранительные органы изъяли синтетические наркотики: один килограмм «мефедрона», порядка 300 граммов МДМА и два килограмма «каннабиса». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере») УК РФ.

Московский суд признал москвича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что это не первый случай, когда москвичей поймали в Белгородской области с наркотиками. Ранее правоохранительные органы задерживали жителей Москвы с 20 и 40 килограммами запрещённых веществ.

Белгородец проглотил смертельную дозу наркотиков, чтобы не попасться полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Москвича задержали в Белгородской области с 20 кг наркотиковМосквича с 40 кг наркотиков задержали в Белгородской областиЭкс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотики
#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Синтетические наркотики#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40