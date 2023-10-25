В Белгородской области задержали москвича с купленными на Украине наркотиками

Posted 25 октября, 14:45
Published 25 октября, 14:45
Modified 25 октября, 14:47
Updated 25 октября, 14:47
По известным данным, 28-летний житель Москвы забрал поступившие из Украины наркотики и собирался их перевезти через Белгородскую область в другие регионы России для дальнейшей продажи. Но не успел: его задержали сотрудники УФСБ.
Правоохранительные органы изъяли синтетические наркотики: один килограмм «мефедрона», порядка 300 граммов МДМА и два килограмма «каннабиса». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере») УК РФ.
Московский суд признал москвича виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, что это не первый случай, когда москвичей поймали в Белгородской области с наркотиками. Ранее правоохранительные органы задерживали жителей Москвы с 20 и 40 килограммами запрещённых веществ.