В белгородском правительстве назначили новых замов, а Чефранова уйдёт из облдумы

Добавим, что должность замминистра занимал Владимир Губарев. В эту должность он вступил в апреле 2022 года. Губернатору Вячеславу Гладкову не понравилась работа чиновника. Дошло до того, что глава региона выгнал его с планёрки, обвинив в обмане. Затем Губарев возглавил управление капитального строительства.