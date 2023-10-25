В белгородском правительстве назначили новых замов, а Чефранова уйдёт из облдумы

Posted 25 октября, 13:38
Published 25 октября, 13:38
Modified Вчера, 02:01
Updated Вчера, 02:01
25 октября стало известно, что в двух министерствах в Белгородской области появились новые заместители. Сегодня назначили нового заместителя министра строительства. Николай Сафронов занял должность первого замминистра области — начальника департамента социального строительства. Как сообщается, сын чиновника владеет компанией по строительству зданий, которая в 2021 году ремонтировала городскую поликлинику №1 в Белгороде.
Добавим, что должность замминистра занимал Владимир Губарев. В эту должность он вступил в апреле 2022 года. Губернатору Вячеславу Гладкову не понравилась работа чиновника. Дошло до того, что глава региона выгнал его с планёрки, обвинив в обмане. Затем Губарев возглавил управление капитального строительства.
Однако кадровые изменения есть и в областном минцифры. Там тоже появился новый замминистра. Ксения Уварова стала первым заместителем министра — начальником департамента цифровой трансформации. До этого чиновница руководила «Ситуационным центром», который занимается услугами по размещению информации и по обработке данных.
Экс-главврач белгородской областной больницы Жанна Чефранова досрочно сложит полномочия депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Этот вопрос депутаты рассмотрят на заседании регионального парламента завтра, 26 октября.
Из областной больницы Чефранова ушла 6 октября. Вскоре стало известно, что она продолжит работать в Совете Федерации. Она заняла место бывшего сенатора от региона Николая Рыжкова, который работал в Совфеде с 2003 года.
Отметим, что главврачом областной больницы после ухода Жанны Чефрановой стал Роман Проценко, руководивший до этого горбольницей №2 Белгорода. К своим обязанностям на новом месте работы он приступил 10 октября. Главным врачом горбольницы он работал с октября 2020 года.
Также 10 октября стало известно, кто будет руководить горбольницей №2. На этот пост пришла бывший главврач Томаровской районной больницы Ольга Мевша.
Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии здоровья жителей региона. Он основан на анализе данных социально-гигиенического мониторинга. Как оказалось, с 2021 года доля проб с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе выросла.
В Белгороде специалисты взяли несколько тысяч проб на фенол, оксид азота, формальдегид и ряд других веществ. Превышение допустимых норм заметили в 31 пробе по содержанию взвешенных веществ и в 35 пробах на оксид углерода.
Как правило, воздух в Белгородской области загрязняют предприятия по добыче железной руды, а также производящие металлургическую и строительную продукцию. Повлиял на воздух ещё и транспорт.