В Белгороде в дверях автобуса зажало ребёнка. Водителя оштрафовали

В ходе мониторинга в интернете правоохранители заметили сообщение от белгородца, который рассказал о нарушении ПДД со стороны водителя автобуса. 22 октября 49-летний водитель начал ехать, но при этом не убедился в том, что все пассажиры уже вышли. Автор сообщения утверждал, что из-за этого ребёнка зажало дверями автобуса.