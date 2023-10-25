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Posted 25 октября, 14:29

Published 25 октября, 14:29

Modified 25 октября, 14:31

Updated 25 октября, 14:31

Полиция наказала водителя автобуса в Белгороде за нарушение ПДД

В Белгороде в дверях автобуса зажало ребёнка. Водителя оштрафовали

25 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI

Полиция наказала водителя автобуса в Белгороде за нарушение ПДД

Об инциденте стало известно полиции. Правоохранители нашли водителя и привлекли его к административной ответственности, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Штраф

В Белгороде водителя автобуса привлекли к административной ответственности за инцидент с ребёнком. Мужчине выписали штраф.

В ходе мониторинга в интернете правоохранители заметили сообщение от белгородца, который рассказал о нарушении ПДД со стороны водителя автобуса. 22 октября 49-летний водитель начал ехать, но при этом не убедился в том, что все пассажиры уже вышли. Автор сообщения утверждал, что из-за этого ребёнка зажало дверями автобуса.

Водителя маршрутки наказали за нарушение правил перевозки людей и оштрафовали на 500 рублей. С автомобилистом провели профилактическую беседу о недопустимости таких нарушений. Проверка данного инцидента пока продолжается.

В августе ещё одного водителя автобуса наказали за резкое торможение. По его вине одна из пассажирок упала, а вторая ударилась боком и ногой.

Водителя автобуса в Белгороде привлекли к ответственности за резкое торможение
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#Белгородская область#Водитель#Штраф#Полиция#Автобусы#Белгород#Наталья Корявых
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