В Белгороде в дверях автобуса зажало ребёнка. Водителя оштрафовали

Posted 25 октября, 14:29
Published 25 октября, 14:29
Modified 25 октября, 14:31
Updated 25 октября, 14:31
В Белгороде водителя автобуса привлекли к административной ответственности за инцидент с ребёнком. Мужчине выписали штраф.
В ходе мониторинга в интернете правоохранители заметили сообщение от белгородца, который рассказал о нарушении ПДД со стороны водителя автобуса. 22 октября 49-летний водитель начал ехать, но при этом не убедился в том, что все пассажиры уже вышли. Автор сообщения утверждал, что из-за этого ребёнка зажало дверями автобуса.
Водителя маршрутки наказали за нарушение правил перевозки людей и оштрафовали на 500 рублей. С автомобилистом провели профилактическую беседу о недопустимости таких нарушений. Проверка данного инцидента пока продолжается.
В августе ещё одного водителя автобуса наказали за резкое торможение. По его вине одна из пассажирок упала, а вторая ударилась боком и ногой.