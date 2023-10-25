Управление архитектуры Белгорода наделили новыми полномочиями

Posted 25 октября, 10:06
Published 25 октября, 10:06
Modified 25 октября, 10:08
Updated 25 октября, 10:08
Депутаты внесли изменения в решение горсовета, которое касается положений управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. Как рассказал Валеев, внесение изменений обусловлено необходимостью наделения управления новыми полномочиями.
Первое — согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Второе — согласование нанесения, размещения объектов уличного искусства на внешней поверхности и (или) ограждениях многоквартирных домов, жилых зданий, строений, сооружений.
Первый вопрос связан с тем, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения федерального закона, согласно которым архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. По второму вопросу вступило в силу решение Белгородского горсовета, в котором идёт речь об утверждении правил благоустройства областного центра.
Тимур Валеев
Напомним, в Белгороде появится новый квартал с многоэтажками. На участке планируют высадить зелёные насаждения и спустить парковки под землю.