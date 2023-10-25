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Posted 25 октября, 10:06

Published 25 октября, 10:06

Modified 25 октября, 10:08

Updated 25 октября, 10:08

Управление архитектуры Белгорода наделили новыми полномочиями

Управление архитектуры Белгорода наделили новыми полномочиями

25 октября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Решение поддержали депутаты горсовета. Подробнее рассказал главный архитектор города Тимур Валеев.

Депутаты внесли изменения в решение горсовета, которое касается положений управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. Как рассказал Валеев, внесение изменений обусловлено необходимостью наделения управления новыми полномочиями.

Первое — согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Второе — согласование нанесения, размещения объектов уличного искусства на внешней поверхности и (или) ограждениях многоквартирных домов, жилых зданий, строений, сооружений.

Первый вопрос связан с тем, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения федерального закона, согласно которым архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления. По второму вопросу вступило в силу решение Белгородского горсовета, в котором идёт речь об утверждении правил благоустройства областного центра.
Тимур Валеев

Напомним, в Белгороде появится новый квартал с многоэтажками. На участке планируют высадить зелёные насаждения и спустить парковки под землю.

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#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Белгород#Кристина Семенчук#Градостроительство#Капитальное строительство#Управление архитектуры#Правила благоустройства
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