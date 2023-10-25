«Траур в Киеве»: Спикером Палаты представителей США избран «трампист» Майк Джонсон

В России избрание Джонсона расценили как сигнал к возможному урезанию до минимума финансовой и военной помощи Украине со стороны США. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на перспективах дальнейшего украинского наступления, которое уже сейчас многие в России и на Западе и без того считают провальным.