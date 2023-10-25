«Траур в Киеве»: Спикером Палаты представителей США избран «трампист» Майк Джонсон

Posted 25 октября, 19:27
Published 25 октября, 19:27
Modified 25 октября, 20:11
Updated 25 октября, 20:11
На посту спикера Палаты представителей Джонсон сменил Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. При голосовании он выиграл с небольшим отрывом у демократа Хакима Джеффриса — 220 против 209 голосов.
Про Джонсона известно то, что он ярый сторонник бывшего президента США Дональда Трампа и участвовал в безуспешных попытках отменить результаты выборов 2020 года. В Палату представителей Джонсон избрался в 2016 году, там он занимает должность зампреда Республиканской конференции Палаты представителей и зампреда самой Палаты.
Ранее Джонсон открыто выступал против оказания Штатами финансовой и военной помощи Украине. Так, он проголосовал против пакета помощи Киеву на 40 млрд. долларов, несмотря на то, что в феврале 2022 года высказывался в защиту Украины.
При этом с началом израильского-палестинского конфликта Джонсон заявил, что готов поддержать Израиль. «Мы предоставим поддержку и ресурсы, необходимые для избавления Ближнего Востока и мира от террористического режима ХАМАСа», — цитирует его американское издание The Hill.
Дональд Трамп высоко оценил кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей: «Я думаю, что Джонсон очень хорошо справляется со своими обязанностями. Он замечательный конгрессмен, которого все уважают. Я слышал, что он выглядит очень хорошо. У меня не было ни одного негативного отзыва о нем. Он всем нравится», — заявил Трамп.
В России избрание Джонсона расценили как сигнал к возможному урезанию до минимума финансовой и военной помощи Украине со стороны США. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на перспективах дальнейшего украинского наступления, которое уже сейчас многие в России и на Западе и без того считают провальным.
«США. Траур в Киеве. Спикером палаты представителей Конгресса США избран Майкл Джонсон, который всегда голосовал против американских денег Украине. В специальном рейтинге членов Конгресса, который делают „сторонники Украины“ (на самом деле, сторонники русофобского режима на Украине) у Джонсона рейтинг отношения к Украине — „очень плохо“, — написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.
«И это очень хорошо! Это значит, что финансирование военных действий на Украине из бюджета США под угрозой. Зеленский плачет», — заметил Марков.
Похожего мнения придерживается и политолог Максим Жаров. Оценивая результаты голосования по кандидатуре Джонсона, эксперт предположил, что тот стал спикером при поддержке демократов.
«Что в свою очередь означает, что Дональд Трамп удержал свое влияние в Республиканской партии США в обмен на „пакетную сделку“ с Белым домом. И, скорее всего, она состоит в раздельном голосовании за „пакетный“ запрос Белого дома на 106 млрд. долларов. То есть голосование за деньги Израилю пройдет уже на днях, а вокруг украинских денег республиканцы и Белый дом устроят длинное шоу с непонятным пока Киеву финалом», — написал Жаров в своем ТГ-канале.
Проукраинские ТГ-каналы назвали избрание Джонсона «плохой новостью для Офиса президента». По мнению одного из них, «говорить о 60 миллиардах помощи теперь становится бессмысленно».