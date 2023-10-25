Мукомольный завод с колбасным цехом? И такое можно купить под Белгородом. За 300 млн

Относительно сохранения и обработки зерна указано следующее: внутри основного сооружения мельницы находится бункер для хранения вместимостью в 500 тонн. Дополнительно имеются три силосных ёмкости с общим объёмом 1,5 тысячи тонн. Также на территории расположены шесть складских помещений для хранения готовой продукции, общая площадь которых составляет около 3,6 тысячи м². В основном корпусе мельницы — склад площадью 148 м². В процессе строительства находится ещё один склад на тысячу м².