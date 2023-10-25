Мукомольный завод с колбасным цехом? И такое можно купить под Белгородом. За 300 млн

Posted 25 октября, 07:32
Published 25 октября, 07:32
Modified 25 октября, 07:34
Updated 25 октября, 07:34
В объявлении о продаже заявлено, что производительность завода составляет 120 тонн за сутки. Техническое оборудование — турецкого производства. Оно находится «в хорошем состоянии», а режим работы может быть как автономным, так и ручным.
Относительно сохранения и обработки зерна указано следующее: внутри основного сооружения мельницы находится бункер для хранения вместимостью в 500 тонн. Дополнительно имеются три силосных ёмкости с общим объёмом 1,5 тысячи тонн. Также на территории расположены шесть складских помещений для хранения готовой продукции, общая площадь которых составляет около 3,6 тысячи м². В основном корпусе мельницы — склад площадью 148 м². В процессе строительства находится ещё один склад на тысячу м².
Сказано, что на предприятии дополнительно расположены участок для отбора образцов, научно-исследовательская лаборатория, весовая станция для автотранспорта, пункт приёма товаров (с возможностью разгрузки сзади), здание для бытовых нужд, водонапорная башня. Кроме того — производственный колбасный цех. Часть территории покрыта асфальтом.
В качестве основных компонентов систем жизнеобеспечения мельницы указаны две подстанции — основная и аварийная. Для поддержания необходимой температуры в помещении установлена котельная с двумя котлами. Помещения также оборудованы венткамерами и системой пожаротушения с собственной насосной станцией и двумя резервуарами воды.