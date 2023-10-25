Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:32

Published 25 октября, 07:32

Modified 25 октября, 07:34

Updated 25 октября, 07:34

В Белгородской области выставили на продажу мукомольный завод в Чернянке

Мукомольный завод с колбасным цехом? И такое можно купить под Белгородом. За 300 млн

25 октября 2023, 07:32
Фото: 1MI

В Белгородской области выставили на продажу мукомольный завод в Чернянке

Продаваемая площадь трёхэтажного здания в Чернянском районе — 1052 м². Это 285 171 рублей за м². Земля находится в частной собственности.
Сюжет
Роскошь

В объявлении о продаже заявлено, что производительность завода составляет 120 тонн за сутки. Техническое оборудование — турецкого производства. Оно находится «в хорошем состоянии», а режим работы может быть как автономным, так и ручным.

Относительно сохранения и обработки зерна указано следующее: внутри основного сооружения мельницы находится бункер для хранения вместимостью в 500 тонн. Дополнительно имеются три силосных ёмкости с общим объёмом 1,5 тысячи тонн. Также на территории расположены шесть складских помещений для хранения готовой продукции, общая площадь которых составляет около 3,6 тысячи м². В основном корпусе мельницы — склад площадью 148 м². В процессе строительства находится ещё один склад на тысячу м².

Мукомольный завод в ЧернянкеМукомольный завод в Чернянке
Мукомольный завод в Чернянке
Фото: Авито

Сказано, что на предприятии дополнительно расположены участок для отбора образцов, научно-исследовательская лаборатория, весовая станция для автотранспорта, пункт приёма товаров (с возможностью разгрузки сзади), здание для бытовых нужд, водонапорная башня. Кроме того — производственный колбасный цех. Часть территории покрыта асфальтом.

В качестве основных компонентов систем жизнеобеспечения мельницы указаны две подстанции — основная и аварийная. Для поддержания необходимой температуры в помещении установлена котельная с двумя котлами. Помещения также оборудованы венткамерами и системой пожаротушения с собственной насосной станцией и двумя резервуарами воды.

Читайте также:
«Кладбища не будет»: по стройке за Белгородом приняли окончательное решениеМихаил Чефранов объяснил, на что «Квадра» расходует оплату услуг теплоснабженияВ «Приосколье» УМВД Белгородской области обнаружило нарушения миграционного учёта
#Город#Общество#Белгородская область#Чернянский район#Бизнес#Котельная#Белгород#Татьяна Лукащева#Коммерческая недвижимость#Роскошь#Белгородский бизнес#Склады
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40