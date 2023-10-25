Корзина на миллион: сбор этих грибов может дорого обойтись в Белгородской области

Posted 25 октября, 13:56
Published 25 октября, 13:56
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе правительства региона, согласно ст. 260.1 УК РФ за умышленное уничтожение или повреждение, а также за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов из Красной книги может последовать наказание.
Самое суровое — лишение свободы на срок от шести до девяти лет и штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей. За что конкретно подразумевается такая мера — в правительстве не уточнили.
Но поделились списком краснокнижных грибов, собирать которые категорически запрещено:
Вот фотографии некоторых из них. Грибы редкие, и не все из них можно найти даже в интернете.
В текущем году сотрудники министерства природопользования случаев сбора «вымирающих» грибов не выявили.
Есть также Красная книга Белгородской области. В неё тоже занесён ряд грибов, но за их сбор предусмотрена ответственность административная. Производство по делам этой категории ведёт управление Экоохотнадзора. Ранее Бел.Ру уже писало о грибах, за сбор которых положен штраф в несколько десятков тысяч.