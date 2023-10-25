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Posted 25 октября, 13:56

Published 25 октября, 13:56

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Стало известно, за сбор каких грибов могут оштрафовать в Белгородской области

Корзина на миллион: сбор этих грибов может дорого обойтись в Белгородской области

25 октября 2023, 13:56
Фото: 1MI

Стало известно, за сбор каких грибов могут оштрафовать в Белгородской области

За сбор занесённых в Красную книгу грибов теперь может последовать уголовное наказание. Самое строгое — срок до девяти лет и штраф на 3 млн рублей. В правительстве Белгородской области Бел.Ру рассказали, какие грибы лучше обходить стороной, чтобы не нажить проблем.

Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе правительства региона, согласно ст. 260.1 УК РФ за умышленное уничтожение или повреждение, а также за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов из Красной книги может последовать наказание.

Самое суровое — лишение свободы на срок от шести до девяти лет и штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей. За что конкретно подразумевается такая мера — в правительстве не уточнили.

Но поделились списком краснокнижных грибов, собирать которые категорически запрещено:

  • саркосфера корончатая
  • микростома скученная
  • саркосома шаровидная
  • трюфель летний
  • флоккулярия жёлто-зелёная
  • мухомор крошащийся
  • рогатик субарктический
  • паутинник душистый
  • паутинник узнаваемый
  • энтолома разноцветная
  • энтолома Блоксама
  • этолома Евгения
  • гигроцибе сванетская
  • порполомопсис колпачковидный
  • рорховка болотная
  • бриопердон заострённый
  • опёнок чеканный
  • вешенка небродийская
  • чаудинский белый гриб
  • чешуйница древесинная
  • рядовка-исполин
  • рядовка мацутакэ
  • бухвальдоболет древесинный
  • перечный гриб рубиновый
  • руброболет
  • дюпена шишкогриб хлопьеножковый
  • мокруха желтоножковая
  • гиропор точечный
  • бондарцевомицес тисовый
  • гастроспориум простой
  • артомицес гребенчатый
  • бондарцевия плёнчатая
  • ежовик плетистый
  • аурипория золотистая
  • буглоссопорус дубовый
  • трутовик лакированный

Вот фотографии некоторых из них. Грибы редкие, и не все из них можно найти даже в интернете.

Фото: Bel.ru

В текущем году сотрудники министерства природопользования случаев сбора «вымирающих» грибов не выявили.

Есть также Красная книга Белгородской области. В неё тоже занесён ряд грибов, но за их сбор предусмотрена ответственность административная. Производство по делам этой категории ведёт управление Экоохотнадзора. Ранее Бел.Ру уже писало о грибах, за сбор которых положен штраф в несколько десятков тысяч.

Штраф в десятки тысяч: какие грибы запрещено собирать в Белгородской области
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#Белгородская область#Правительство#Уголовное наказание#Эксклюзив#Грибы#Белгород#Красная книга#Артем Черненко
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