Корзина на миллион: сбор этих грибов может дорого обойтись в Белгородской области

Есть также Красная книга Белгородской области. В неё тоже занесён ряд грибов, но за их сбор предусмотрена ответственность административная. Производство по делам этой категории ведёт управление Экоохотнадзора. Ранее Бел.Ру уже писало о грибах, за сбор которых положен штраф в несколько десятков тысяч.