Из нового приграничья в старое: запорожцам устроили тур по Белгородской области

Posted 25 октября, 07:29
Published 25 октября, 07:29
Modified 25 октября, 07:31
Updated 25 октября, 07:31
Вчера, 24 октября, стартовал информационный тур по Белгородской области для жителей Запорожской области. В нём приняли участие студенты Мелитопольского госуниверситета и волонтёры туризма. Студентам покажут промышленные, патриотические и культурные объекты региона, а также познакомят с историей региона.
Информационный тур организовало управление по туризму Белгородской области совместно с министерством культуры, спорта и туризма Запорожской области. Сделано это было в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов — его подписали 14 марта 2023 года.
Благодаря соглашению, регионы на постоянной основе будут оказывать взаимную поддержку, способствовать в формировании единого туристского пространства и продвижении своих территорий.