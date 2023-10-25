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Posted 25 октября, 07:29

Published 25 октября, 07:29

Modified 25 октября, 07:31

Updated 25 октября, 07:31

Студентам из Запорожья проведут тур по Белгородской области

Из нового приграничья в старое: запорожцам устроили тур по Белгородской области

25 октября 2023, 07:29
Фото: 1MI

Студентам из Запорожья проведут тур по Белгородской области

В рамках мероприятия студенты познакомятся с историей региона и его значимыми местами. Об этом сообщили в региональном правительстве Белгородской области.

Вчера, 24 октября, стартовал информационный тур по Белгородской области для жителей Запорожской области. В нём приняли участие студенты Мелитопольского госуниверситета и волонтёры туризма. Студентам покажут промышленные, патриотические и культурные объекты региона, а также познакомят с историей региона.

Информационный тур организовало управление по туризму Белгородской области совместно с министерством культуры, спорта и туризма Запорожской области. Сделано это было в рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов — его подписали 14 марта 2023 года.

Благодаря соглашению, регионы на постоянной основе будут оказывать взаимную поддержку, способствовать в формировании единого туристского пространства и продвижении своих территорий.

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#Белгородская область#Тур#Соглашение о сотрудничестве#Белгород#Запорожская область#Александра Склярова
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