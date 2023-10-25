Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки

В Грайворонском округе тоже было неспокойно: ВСУ восемь раз ударили по селу Козинка, в результате чего осколками повредили пять частных домов. Девять и пять миномётных снарядов также зафиксировали в сёлах Мокрая Орловка и Заречье-Первое, а на окраине села Сподарюшино с дрона сбросили четыре осколочных боеприпаса.