Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки

Posted 25 октября, 10:27
Published 25 октября, 10:27
Modified 25 октября, 10:29
Updated 25 октября, 10:29
Вчера, 24 октября, под обстрелом ВСУ оказалось село Красный Хутор Белгородского района. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что населённый пункт 10 раз обстреляли из снайперской винтовки и 116 раз из гранатомёта. Эту информацию подтвердил глава региона.
Также ВСУ атаковали село Журавлёвка: в нём зафиксировали два прилёта и одно взрывное устройство, сброшенное с БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов Белгородского района последствий нет.
В Грайворонском округе тоже было неспокойно: ВСУ восемь раз ударили по селу Козинка, в результате чего осколками повредили пять частных домов. Девять и пять миномётных снарядов также зафиксировали в сёлах Мокрая Орловка и Заречье-Первое, а на окраине села Сподарюшино с дрона сбросили четыре осколочных боеприпаса.
Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе — установлено пять прилётов. Пострадавших нет, но оказался повреждён один частный дом: выбиты окна, посечены фасады и кровля.
Ещё пять населённых пунктов муниципалитета оказались под огнём: в селе Середа, посёлке Красное и хуторе Балки зарегистрировали четыре миномётных снаряда, в хуторе Мухин и селе Терезовка — три и два снаряда. Обошлось без последствий.
В селе Цаповка Борисовского района установили шесть прилётов, а в хуторе Старый Волоконовского района — восемь прилётов. Во всех населённых пунктов пострадавших и повреждений нет.