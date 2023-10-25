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Posted 25 октября, 10:27

Published 25 октября, 10:27

Modified 25 октября, 10:29

Updated 25 октября, 10:29

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 раз

Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки

25 октября 2023, 10:27
Фото: 1MI

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 190 раз

За минувшие сутки под огонь ВСУ попали пять муниципальных образований Белгородской области. Противник атаковал регион 191 раз, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 24 октября, под обстрелом ВСУ оказалось село Красный Хутор Белгородского района. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что населённый пункт 10 раз обстреляли из снайперской винтовки и 116 раз из гранатомёта. Эту информацию подтвердил глава региона.

Также ВСУ атаковали село Журавлёвка: в нём зафиксировали два прилёта и одно взрывное устройство, сброшенное с БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов Белгородского района последствий нет.

В Грайворонском округе тоже было неспокойно: ВСУ восемь раз ударили по селу Козинка, в результате чего осколками повредили пять частных домов. Девять и пять миномётных снарядов также зафиксировали в сёлах Мокрая Орловка и Заречье-Первое, а на окраине села Сподарюшино с дрона сбросили четыре осколочных боеприпаса.

Под миномётный обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе — установлено пять прилётов. Пострадавших нет, но оказался повреждён один частный дом: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Ещё пять населённых пунктов муниципалитета оказались под огнём: в селе Середа, посёлке Красное и хуторе Балки зарегистрировали четыре миномётных снаряда, в хуторе Мухин и селе Терезовка — три и два снаряда. Обошлось без последствий.

В селе Цаповка Борисовского района установили шесть прилётов, а в хуторе Старый Волоконовского района — восемь прилётов. Во всех населённых пунктов пострадавших и повреждений нет.

ВСУ обстреляли белгородское село из снайперской винтовки
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