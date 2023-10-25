Гладков: фермеры белгородского приграничья в ноябре получат частичные компенсации

Posted 25 октября, 11:29
Published 25 октября, 11:29
Modified 25 октября, 16:17
Updated 25 октября, 16:17
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о помощи белгородским аграриям из федерального центра. Ранее Минсельхоз РФ решил выделить фермерам деньги на частичную компенсацию потерь, возникших в результате обстановки в приграничных районах.
По словам главы региона, компенсации положены фермерам и другим хозяйствам, пострадавшим в связи с непростой обстановкой в приграничье. Выделенные средства аграрии получат в ноябре. Гладков поблагодарил ведомство за оказанную помощь.
Знаю, что было очень много обращений. Очень рад, что федеральное министерство выполняет те обещания, которые были даны. Надеюсь, что мы продолжим эту работу и в дальнейшем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также сообщается, что правительство региона утвердило порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям на компенсацию ущерба, причинённого строительством фортификационных сооружений. Чтобы получить деньги, фермеры должны подать соответствующие заявки в областной минсельхоз.
Подробнее ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно в постановлении правительства Белгородской области.
Напомним, В марте 2023 года стало известно, что белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки. На тот момент из указанной суммы аграриям довели практически треть.