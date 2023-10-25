Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:29

Published 25 октября, 11:29

Modified 25 октября, 16:17

Updated 25 октября, 16:17

Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям из федерального центра

Гладков: фермеры белгородского приграничья в ноябре получат частичные компенсации

25 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI

Гладков рассказал о помощи белгородским аграриям из федерального центра

Деньги владельцы хозяйств, пострадавших в связи с напряжённой обстановкой в приграничье, должны получить в ноябре, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о помощи белгородским аграриям из федерального центра. Ранее Минсельхоз РФ решил выделить фермерам деньги на частичную компенсацию потерь, возникших в результате обстановки в приграничных районах.

По словам главы региона, компенсации положены фермерам и другим хозяйствам, пострадавшим в связи с непростой обстановкой в приграничье. Выделенные средства аграрии получат в ноябре. Гладков поблагодарил ведомство за оказанную помощь.

Знаю, что было очень много обращений. Очень рад, что федеральное министерство выполняет те обещания, которые были даны. Надеюсь, что мы продолжим эту работу и в дальнейшем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также сообщается, что правительство региона утвердило порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям на компенсацию ущерба, причинённого строительством фортификационных сооружений. Чтобы получить деньги, фермеры должны подать соответствующие заявки в областной минсельхоз.

Подробнее ознакомиться с порядком предоставления субсидий можно в постановлении правительства Белгородской области.

Напомним, В марте 2023 года стало известно, что белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки. На тот момент из указанной суммы аграриям довели практически треть.

Белгородский АПК получит 3,1 млрд рублей господдержки
Узнать подробнее
Читайте также:
Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриевБелгородские аграрии не понимают, какие земли не смогут использовать из-за обстреловБелгородские аграрии понесли убытки из-за СВО на 600 млн рублей
#Белгородская область#Аграрии#Сельское хозяйство#Минсельхоз#Компенсации#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40