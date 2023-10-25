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Posted 25 октября, 12:37

Published 25 октября, 12:37

Modified 25 октября, 12:39

Updated 25 октября, 12:39

Депутаты утвердили соглашение о партнёрстве Белгорода и китайского Дэчжоу

Депутаты утвердили соглашение о партнёрстве Белгорода и китайского Дэчжоу

25 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Ранее соглашение подписали глава областного центра Валентин Демидов и мэр Дэчжоу Чжу Кайго. Депутаты горсовета соглашение утвердили.

В ходе заседания горсовета депутаты утвердили заключённое соглашение с городом Дэчжоу (Китайская Народная Республика). Как отметила руководитель аппарата администрации города Наталья Бодякова, 9 августа 2023 года главы администраций Белгорода и Дэчжоу подписали соглашение об установлении побратимских отношений.

Соглашение заключено для содействия широкому, открытому, справедливому сотрудничеству в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной, экономической областях.
Наталья Бодякова

Соглашение действует в течение пяти лет с автоматической пролонгацией. Бодякова отметила, что сотрудничество подразумевает создание условий для открытого диалога, партнёрства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.

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#Экономика#Китай#Белгород#Кристина Семенчук#Партнёрство#Дэчжоу
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