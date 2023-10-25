Депутаты утвердили соглашение о партнёрстве Белгорода и китайского Дэчжоу

Posted 25 октября, 12:37
Published 25 октября, 12:37
Modified 25 октября, 12:39
Updated 25 октября, 12:39
В ходе заседания горсовета депутаты утвердили заключённое соглашение с городом Дэчжоу (Китайская Народная Республика). Как отметила руководитель аппарата администрации города Наталья Бодякова, 9 августа 2023 года главы администраций Белгорода и Дэчжоу подписали соглашение об установлении побратимских отношений.
Соглашение заключено для содействия широкому, открытому, справедливому сотрудничеству в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной, экономической областях.
Наталья Бодякова
Соглашение действует в течение пяти лет с автоматической пролонгацией. Бодякова отметила, что сотрудничество подразумевает создание условий для открытого диалога, партнёрства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.