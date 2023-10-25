«Чистый воздух» дошел до Норильска: крупнейший экопроект «Норникеля»

Posted 25 октября, 15:50
Published 25 октября, 15:50
Modified 25 октября, 15:50
Updated 25 октября, 15:50
Ее задача — существенное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске, чтобы воздух в городе стал чистым.
Как сообщили КП в пресс-службе компании, строительство велось на протяжении трех лет. Для доставки оборудования и материалов использовалась ледокольная проводка в акватории Северного морского пути. В конечном итоге в Норильске появился еще один завод размером в семь футбольных полей. Для его стабильной работы было создано около 500 рабочих мест.
В рамках реализации проекта «Норникель» столкнулся с категорическим отказом некоторых зарубежных компаний поставлять крайне важное оборудование в Россию. Однако при участии Минпромторга России были найдены другие производители и поставщики, в итоге доля оборудования, произведенного в РФ или в дружественных странах, составила более 90%.
Ежегодно металлургические предприятия Норильска выбрасывают в воздух более 1,8 млн тонн диоксида серы. Флагманский экологический проект «Норникеля» вошел в федеральный проект «Чистый воздух» и стал его крупнейшим мероприятием. В полномасштабную эксплуатацию комплекс на НМЗ планируется вводить поэтапно. Выход проекта на технологические показатели обеспечит выполнение требований законодательства по снижению в 2024 году общего объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске на 20%. Ожидается, что в течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города будут снижены на 45% от уровня базового 2015 года.
«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — прокомментировал старт серной программы президент «Норникеля» Владимир Потанин.