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Posted 25 октября, 15:50

Published 25 октября, 15:50

Modified 25 октября, 15:50

Updated 25 октября, 15:50

«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект

«Чистый воздух» дошел до Норильска: крупнейший экопроект «Норникеля»

25 октября 2023, 15:50
Фото: piqsels.com
«Норникель» запустил крупнейший в России экопроект
Стало известно о запуске «Норникелем» серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Программа стоимостью 180 млрд рублей станет крупнейшим экологическим проектом в России.

Перспективный экологический проект

Ее задача — существенное сокращение выбросов диоксида серы в Норильске, чтобы воздух в городе стал чистым.

Как сообщили КП в пресс-службе компании, строительство велось на протяжении трех лет. Для доставки оборудования и материалов использовалась ледокольная проводка в акватории Северного морского пути. В конечном итоге в Норильске появился еще один завод размером в семь футбольных полей. Для его стабильной работы было создано около 500 рабочих мест.

В рамках реализации проекта «Норникель» столкнулся с категорическим отказом некоторых зарубежных компаний поставлять крайне важное оборудование в Россию. Однако при участии Минпромторга России были найдены другие производители и поставщики, в итоге доля оборудования, произведенного в РФ или в дружественных странах, составила более 90%.

«Чистый воздух» теперь в Норильске

Ежегодно металлургические предприятия Норильска выбрасывают в воздух более 1,8 млн тонн диоксида серы. Флагманский экологический проект «Норникеля» вошел в федеральный проект «Чистый воздух» и стал его крупнейшим мероприятием. В полномасштабную эксплуатацию комплекс на НМЗ планируется вводить поэтапно. Выход проекта на технологические показатели обеспечит выполнение требований законодательства по снижению в 2024 году общего объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске на 20%. Ожидается, что в течение 2025 года выбросы диоксида серы предприятиями города будут снижены на 45% от уровня базового 2015 года.

«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — прокомментировал старт серной программы президент «Норникеля» Владимир Потанин.

#Экология#Экологические проблемы#Красноярский край#Норникель#Серная программа
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