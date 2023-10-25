Буцаев: В Крыму в 2024 году построят 3 КПО мощностью 860 тыс. тонн

По информации издания 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал о том, что на территории региона реализуются три проекта по строительству комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО) общей мощностью по входящему потоку 860 тысяч тонн в год. Сейчас идет строительство двух из них — экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год и экотехнопарка в Сакском районе годовой мощностью 200 тысяч тонн отходов. Кроме того, до конца 2023 года будет начато строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год. Российский экологический оператор станет подрядчиком данного объекта.