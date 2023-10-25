Буцаев: В Крыму в 2024 году построят 3 КПО мощностью 860 тыс. тонн

Posted 25 октября, 13:28
Published 25 октября, 13:28
Modified 25 октября, 13:28
Updated 25 октября, 13:28
По информации издания 56orb.ru, Денис Буцаев рассказал о том, что на территории региона реализуются три проекта по строительству комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО) общей мощностью по входящему потоку 860 тысяч тонн в год. Сейчас идет строительство двух из них — экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год и экотехнопарка в Сакском районе годовой мощностью 200 тысяч тонн отходов. Кроме того, до конца 2023 года будет начато строительство экотехнопарка в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн отходов в год. Российский экологический оператор станет подрядчиком данного объекта.
Ввод в эксплуатацию всех трех комплексов ожидается в 2024 году, благодаря чему Крым сможет достигнуть показателей 2030 года уже в следующем году.
Стоимость строительства экотехнопарка в Белогорском районе оценивается в 4,2 миллиарда рублей, экотехнопарка в Сакском районе — в 1,78 миллиарда рублей, а нового комплекса в Ленинском районе — в 2,8 миллиарда рублей. Всего в республике будет четыре объекта по обращению с ТКО с учетом того, что на полуострове действует Тургеневский полигон.
В рамках рабочего визита в Крым Денис Буцаев посетил строящийся экотехнопарк в Белогорском районе. В настоящее время на объекте проводятся работы по возведению железобетонных конструкций основных производственных участков и объектов инженерной инфраструктуры, а также прокладываются внутриплощадочные инженерные сети.
Отмечается, что строительство такой инфраструктуры в Крыму будет способствовать формированию экономики замкнутого цикла.