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Posted 25 октября, 07:26

Published 25 октября, 07:26

Modified 25 октября, 07:28

Updated 25 октября, 07:28

Полиция задержала подозреваемого в краже 5 кг сыра из магазина белгородца

Белгородец вынес из магазина более 5 кг сыра, спрятав его в штанах

25 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI

Полиция задержала подозреваемого в краже 5 кг сыра из магазина белгородца

Мужчине удалось украсть 14 кусков сыра из супермаркета. Сотрудники заметили пропажу только после инвентаризации. Вскоре полиция установила личность подозреваемого, сообщили в региональном УМВД.

Полиция задержала белгородца, похитившего более 5 кг сыра из супермаркета в Репном Белгородского района. Мужчина вынес товар, спрятав его в спортивные штаны.

Заявление правоохранителям написали сотрудники магазина, обнаружившие пропажу в ходе инвентаризации. Выяснилось, что из торговой точки пропали четыре куска сыра массой по 500 граммов каждый и ещё 14 кусков массой по 230 граммов.

Полицейские посмотрели записи с камер и заметили мужчину, который пришёл в магазин в широких спортивных брюках с резинками на щиколотках. Он подошёл к витрине и спрятал сыр в своих штанах, а затем покинул торговый зал.

Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. Он находится в СИЗО за совершение других преступлений. Сыр, как выяснила полиция, белгородец продал. Сумма причинённого его действиями ущерба составила примерно 4 тыс. рублей.

Против жителя региона возбудили уголовное дело по факту кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ). За это ему грозит до двух лет колонии.

Напомним, ранее состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла. Инцидент произошёл в Строителе Яковлевского горокруга. Мужчине грозит аналогичный срок лишения свободы.

Состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Магазин#Уголовное дело#Кража#Сыр#Белгород#Наталья Корявых
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