Белгородец вынес из магазина более 5 кг сыра, спрятав его в штанах

Posted 25 октября, 07:26
Published 25 октября, 07:26
Modified 25 октября, 07:28
Updated 25 октября, 07:28
Полиция задержала белгородца, похитившего более 5 кг сыра из супермаркета в Репном Белгородского района. Мужчина вынес товар, спрятав его в спортивные штаны.
Заявление правоохранителям написали сотрудники магазина, обнаружившие пропажу в ходе инвентаризации. Выяснилось, что из торговой точки пропали четыре куска сыра массой по 500 граммов каждый и ещё 14 кусков массой по 230 граммов.
Полицейские посмотрели записи с камер и заметили мужчину, который пришёл в магазин в широких спортивных брюках с резинками на щиколотках. Он подошёл к витрине и спрятал сыр в своих штанах, а затем покинул торговый зал.
Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель. Он находится в СИЗО за совершение других преступлений. Сыр, как выяснила полиция, белгородец продал. Сумма причинённого его действиями ущерба составила примерно 4 тыс. рублей.
Против жителя региона возбудили уголовное дело по факту кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ). За это ему грозит до двух лет колонии.
Напомним, ранее состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла. Инцидент произошёл в Строителе Яковлевского горокруга. Мужчине грозит аналогичный срок лишения свободы.