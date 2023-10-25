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Posted 25 октября, 09:13

Published 25 октября, 09:13

Modified 25 октября, 09:15

Updated 25 октября, 09:15

Белгородец «пропарил» в банях украденные у знакомого 270 тысяч рублей

Белгородец «пропарил» в банях украденные у знакомого 270 тысяч рублей

25 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Мужчина познакомился во дворе многоэтажки с двумя белгородцами и решил одолжить одному из них 20 тыс. рублей. Виновный видел, откуда его новый знакомый взял деньги и решил украсть всю сумму. За это ему предстоит два года ходить на исправительные работы и отдать 5% с зарплаты в доход государству.
Сюжет
Кража

По известным данным, мужчина выпивал вместе со своим приятелем во дворе дома по улице Костюкова в Белгороде. В это время они познакомились с потерпевшим и пригласили к ним, сообщили в прокуратуре города.

В ходе разговора злоумышленник попросил у нового знакомого в долг 20 тыс. рублей якобы на лечение своей матери. Потерпевший сжалился, зашёл в свою квартиру и вытащил из кейса необходимую сумму. А после того, как гости ушли из его квартиры, он заметил пропажу остальных денег — 270 тыс. рублей.

Тогда белгородец решил позвонить своему собутыльнику и поинтересоваться, не брал ли тот деньги. Виновный ответил отрицательно, а потерпевший обратился в полицию. Оказалось, что украденную сумму 43-летний белгородец потратил на развлечения, алкоголь и баню. При сотрудниках правоохранительных органов он сознался в содеянном.

Позже суд признал мужчину виновным в краже, совершённой в крупном размере, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Виновный также вернул украденные средства потерпевшему.

Приговор в законную силу не вступил.

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