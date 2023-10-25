Белгородец «пропарил» в банях украденные у знакомого 270 тысяч рублей

Posted 25 октября, 09:13
Published 25 октября, 09:13
Modified 25 октября, 09:15
Updated 25 октября, 09:15
По известным данным, мужчина выпивал вместе со своим приятелем во дворе дома по улице Костюкова в Белгороде. В это время они познакомились с потерпевшим и пригласили к ним, сообщили в прокуратуре города.
В ходе разговора злоумышленник попросил у нового знакомого в долг 20 тыс. рублей якобы на лечение своей матери. Потерпевший сжалился, зашёл в свою квартиру и вытащил из кейса необходимую сумму. А после того, как гости ушли из его квартиры, он заметил пропажу остальных денег — 270 тыс. рублей.
Тогда белгородец решил позвонить своему собутыльнику и поинтересоваться, не брал ли тот деньги. Виновный ответил отрицательно, а потерпевший обратился в полицию. Оказалось, что украденную сумму 43-летний белгородец потратил на развлечения, алкоголь и баню. При сотрудниках правоохранительных органов он сознался в содеянном.
Позже суд признал мужчину виновным в краже, совершённой в крупном размере, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на два года с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Виновный также вернул украденные средства потерпевшему.
Приговор в законную силу не вступил.