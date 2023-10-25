Белгородец «пропарил» в банях украденные у знакомого 270 тысяч рублей

Мужчина познакомился во дворе многоэтажки с двумя белгородцами и решил одолжить одному из них 20 тыс. рублей. Виновный видел, откуда его новый знакомый взял деньги и решил украсть всю сумму. За это ему предстоит два года ходить на исправительные работы и отдать 5% с зарплаты в доход государству.

Сюжет Кража