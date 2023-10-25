Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 14:19

Published 25 октября, 14:19

Modified Вчера, 11:49

Updated Вчера, 11:49

Автодорогу в Белгороде передали в собственность области из-за предстоящего ремонта

Автодорогу в Белгороде передали в собственность области из-за предстоящего ремонта

25 октября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Речь идёт о подъезде к областному центру. Вместе с дорогой в собственность передали и земельный участок.

В ходе заседания депутаты горсовета областного центра передали в собственность Белгородской области автодорогу — подъезд к областному центру. Также в собственность области передали земельный участок, расположенный под автодорогой, площадью 26 тысяч кв. м.

Как отметила заместитель главы администрации города Кристина Пасика, в 2023 году за счёт средств областного бюджета проведут ремонт автодороги Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда — по проспекту Б.Хмельницкого. Госзаказчиком выступает управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.

Соответственно для реализации дорожных работ автомобильную дорогу и земельный участок необходимо передать из муниципальной собственности в собственность области.

Депутаты горсовета предложение поддержали.

Белгородец подорвался на боеприпасе в собственном доме
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 300 белгородских предприятий находится в собственности украинских гражданНеизвестные в военной форме ограбили и избили шебекинца в его собственном домеМэрия Белгорода приняла в собственность землю под памятником на Вокзальной площади
#Администрация#Новости Белгорода#Автодорога#Белгород#Кристина Семенчук#Муниципальная собственность#Госсобственность
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40