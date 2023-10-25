Автодорогу в Белгороде передали в собственность области из-за предстоящего ремонта

Posted 25 октября, 14:19
Published 25 октября, 14:19
Modified Вчера, 11:49
Updated Вчера, 11:49
В ходе заседания депутаты горсовета областного центра передали в собственность Белгородской области автодорогу — подъезд к областному центру. Также в собственность области передали земельный участок, расположенный под автодорогой, площадью 26 тысяч кв. м.
Как отметила заместитель главы администрации города Кристина Пасика, в 2023 году за счёт средств областного бюджета проведут ремонт автодороги Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда — по проспекту Б.Хмельницкого. Госзаказчиком выступает управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.
Соответственно для реализации дорожных работ автомобильную дорогу и земельный участок необходимо передать из муниципальной собственности в собственность области.
Депутаты горсовета предложение поддержали.