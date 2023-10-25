Ассоциация казачества Белогорья снова получила помещение в бесплатное пользование

Posted 25 октября, 12:46
Published 25 октября, 12:46
Modified 25 октября, 13:03
Updated 25 октября, 13:03
Как отметила руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации областного центра Кристина Пасика, в мэрию Белгорода поступило обращение Ассоциации казачества Белогорья по вопросу предоставления в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилого помещения площадью 75,8 кв. м. по адресу Белгородский проспект, 104б.
Ассоциация как юрлицо была создана в апреле 2017 года с целью реализации стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества.
Пасика отметила, что нежилое помещение находится в пользовании Ассоциации с 2017 года для размещения органов управления и осуществления деятельности в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан и обеспечения участия российского казачества в решении государственных задач в области гражданско-территориальной обороны.
В соответствии с федеральным законом, заключение договоров безвозмездного пользования с некоммерческими организациями, созданными в форме «ассоциации», может быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов.
Кристина Пасика
Депутаты поддержали обращение Ассоциации.