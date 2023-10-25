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Posted 25 октября, 12:46

Published 25 октября, 12:46

Modified 25 октября, 13:03

Updated 25 октября, 13:03

Ассоциация казачества Белогорья снова получила помещение в бесплатное пользование

Ассоциация казачества Белогорья снова получила помещение в бесплатное пользование

25 октября 2023, 12:46
Фото: Midjourney
Депутаты горсовета решили вновь предоставить Ассоциации в безвозмездное пользование нежилое помещение, которым организация пользуется с 2017 года.

Как отметила руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации областного центра Кристина Пасика, в мэрию Белгорода поступило обращение Ассоциации казачества Белогорья по вопросу предоставления в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилого помещения площадью 75,8 кв. м. по адресу Белгородский проспект, 104б.

Ассоциация как юрлицо была создана в апреле 2017 года с целью реализации стратегии госполитики РФ в отношении российского казачества.

Пасика отметила, что нежилое помещение находится в пользовании Ассоциации с 2017 года для размещения органов управления и осуществления деятельности в сфере патриотического, военно-патриотического воспитания граждан и обеспечения участия российского казачества в решении государственных задач в области гражданско-территориальной обороны.

В соответствии с федеральным законом, заключение договоров безвозмездного пользования с некоммерческими организациями, созданными в форме «ассоциации», может быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов.
Кристина Пасика

Депутаты поддержали обращение Ассоциации.

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#Новости Белгорода#Организация#Белгород#Кристина Семенчук#Патриотическое воспитание#Безвозмездное пользование
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