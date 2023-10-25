Ассоциация казачества Белогорья снова получила помещение в бесплатное пользование

Как отметила руководитель комитета имущественных и земельных отношений администрации областного центра Кристина Пасика, в мэрию Белгорода поступило обращение Ассоциации казачества Белогорья по вопросу предоставления в безвозмездное пользование сроком на пять лет нежилого помещения площадью 75,8 кв. м. по адресу Белгородский проспект, 104б.