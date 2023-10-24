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Posted 24 октября, 09:07

Published 24 октября, 09:07

Modified 24 октября, 09:07

Updated 24 октября, 09:07

Закупки крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков составили 3,84 трлн рублей

Закупки крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков составили 3,84 трлн рублей

24 октября 2023, 09:07
Фото: 1MI
За три квартала 2023 года общий объем закупок крупных заказчиков у поставщиков из числа малых и средних предприятий достиг рекордных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлых годов и составил 3,84 трлн рублей. При этом доля закупок у субъектов МСП в их общем объеме превысила 50%.

Как отмечается, по итогам 9 месяцев заключили договоры более 10 тыс. крупнейших заказчиков и 154,1 тыс. МСП-поставщиков, пишут Известия.

«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат, — поделилась заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 млрд рублей».

Крупнейшими заказчиками стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго».

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за этот период 154,1 тыс. предпринимателей стать поставщиками по 223-ФЗ.

«Самые большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Московская область (180,27 млрд рублей), Свердловская область (140,95 млрд), Республика Татарстан (77,51 млрд). Возглавили этот список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей)», — отметил Исаевич.

Исаевич также добавил, что наиболее существенного прироста в объемах заключенных договоров добились малый и средний бизнес из Москвы (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд), Хабаровского края (12,29 млрд рублей). В топ-10 по этому показателю вошли Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), а также Краснодарский край (5,87 млрд рублей).

Сегодня компании с госучастием должны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Исполнение квоты контролирует Корпорация МСП совместно с региональными органами исполнительной власти.

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