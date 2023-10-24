В одном из маршрутов автобуса в Белгороде изменится расписание

Posted 24 октября, 14:47
Published 24 октября, 14:47
Modified 24 октября, 14:49
Updated 24 октября, 14:49
В Белгороде изменится расписание одного из автобусных маршрутов. С 26 октября решили изменения в расписание маршрута № 134 «Энергомаш — с. Старая Нелидовка».
От остановки «Энергомаш» автобус теперь будет отправляться в 16:45 вместо 16:35. Из Старой Нелидовки автобус начнёт выезжать в 17:55. Ранее он ехал из села в 17:40. Поменять расписание автобуса решили после соответствующих просьб пассажиров.
Ранее сообщалось, что в пригородном маршруте № 116 «Энергомаш — Ближнее» заработала система «вход/выход». Указанный способ оплаты в автобусе действует с 21 октября. Всего такую систему внедрили на 41 маршруте Белгорода и агломерации.
Напомним, в начале октября власти утвердили правила пользования автобусами в Белгородской агломерации. В частности, пассажиров с детьми попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка.