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Posted 24 октября, 14:47

Published 24 октября, 14:47

Modified 24 октября, 14:49

Updated 24 октября, 14:49

В одном из маршрутов автобуса в Белгороде изменится расписание

В одном из маршрутов автобуса в Белгороде изменится расписание

24 октября 2023, 14:47
Фото: 1MI
Изменения появятся в расписании автобуса № 134 «Энергомаш — с. Старая Нелидовка». По-новому автобус будет курсировать с 26 октября, сообщает «Организатор Пассажирских Перевозок Белгородской области» в соцсети.

В Белгороде изменится расписание одного из автобусных маршрутов. С 26 октября решили изменения в расписание маршрута № 134 «Энергомаш — с. Старая Нелидовка».

От остановки «Энергомаш» автобус теперь будет отправляться в 16:45 вместо 16:35. Из Старой Нелидовки автобус начнёт выезжать в 17:55. Ранее он ехал из села в 17:40. Поменять расписание автобуса решили после соответствующих просьб пассажиров.

Ранее сообщалось, что в пригородном маршруте № 116 «Энергомаш — Ближнее» заработала система «вход/выход». Указанный способ оплаты в автобусе действует с 21 октября. Всего такую систему внедрили на 41 маршруте Белгорода и агломерации.

Напомним, в начале октября власти утвердили правила пользования автобусами в Белгородской агломерации. В частности, пассажиров с детьми попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка.

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