В одном из маршрутов автобуса в Белгороде изменится расписание

От остановки «Энергомаш» автобус теперь будет отправляться в 16:45 вместо 16:35. Из Старой Нелидовки автобус начнёт выезжать в 17:55. Ранее он ехал из села в 17:40. Поменять расписание автобуса решили после соответствующих просьб пассажиров.