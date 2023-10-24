В ноябре «Аэрофлот» отправит в Новосибирск новый ретрорейс

Posted 24 октября, 13:49
Published 24 октября, 13:49
Modified 24 октября, 13:49
Updated 24 октября, 13:49
В аэропорту пассажиров будут встречать стюардессы, одетые в ретроуниформу, которые направят путешественников к стойкам регистрации. Каждому пассажиру вручат сувенирные багажные бирки в качестве приятного дополнения, передает atas.info.
Бортпроводники на борту самолета будут одеты в униформу, созданную по образцам из 70 — 80-х годов, и предложат мятную карамель перед взлетом. Специальное меню для этого рейса составлено на основе бортовых рационов из прошлого века, будет предложен лимонад с такими вкусами, как в детстве. В бизнес-классе гостей ожидает стилизованная винная карта.
В кармане каждого кресла пассажиры найдут брошюру с интересными фактами об истории гражданской авиации и о воздушном маршруте между Москвой и Новосибирском. Также в брошюре будет QR-код, который позволит пассажирам насладиться эксклюзивным плейлистом, созданным специально для этого полета.
Путешественникам предоставят возможность провести свободное время, играя в шахматы или домино, эти настольные игры предусмотрены для всех желающих. Также пассажиры смогут совершить покупки из каталога Sky Shop, где представлены ностальгические товары.
Каждый пассажир получит сладкий подарок, сертификат о полете и коллекционный значок с символикой этого ретрорейса Москва — Новосибирск — Москва.
Эта серия ретрорейсов проводится в честь 100-летия «Аэрофлота», отмеченного в марте 2023 года. Выбор направления в Новосибирск обусловлен его высокой популярностью среди пассажиров авиакомпании на протяжении многих лет. В настоящее время «Аэрофлот» выполняет до четырех собственных ежедневных рейсов в столицу Сибирского федерального округа. Ранее авиакомпания проводила ретрорейсы в города Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.
Путешественники, совершившие три и более перелета на разных ретрорейсах, также получат специальный подарок. Даты и новые направления можно отслеживать на официальном сайте компании и в ее Telegram-канале, где ретрорейсы будут обозначены специальной иконкой.