В ноябре «Аэрофлот» отправит в Новосибирск новый ретрорейс

Бортпроводники на борту самолета будут одеты в униформу, созданную по образцам из 70 — 80-х годов, и предложат мятную карамель перед взлетом. Специальное меню для этого рейса составлено на основе бортовых рационов из прошлого века, будет предложен лимонад с такими вкусами, как в детстве. В бизнес-классе гостей ожидает стилизованная винная карта.